Motorola One Zoom presentato ufficialmente: uno smartphone di fascia media che ha tutto quel che serve!

L'IFA 2019 di Berlino si sta tenendo in questi giorni e le novità dal mondo tecnologico di certo non mancano e non mancheranno.

Tra le molte aziende presenti c'è anche Motorola, che ha presentato il nuovo Motorola One Zoom, uno smartphone di fascia media molto interessante.

Il Motorola One Zoom è uno di quei dispositivi che fanno pensare se sia davvero necessario spendere cifre vicine (o che in alcuni casi superano) i 1000 euro.

Questo smartphone, infatti, ha tutto quello che serve: un software fluido, un comparto hardware di ottimo livello, un design accattivante, un comparto fotografico davvero niente male ed un prezzo interessante.



Queste le sue caratteristiche.

Display: OLED, 6.4″ Full HD+, vetro Panada King Glass

CPU: Qualcomm Snapdragon 675

GPU: Adreno 612

RAM: 4GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie (Android One)

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP + 16MP + 8MP + 5MP), doppio flash LED con sensore di temperatura

Fotocamera frontale: 25MP, f/2.0

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, USB di tipo C (3.1), jack audio da 3.5mm