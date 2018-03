Ivrea: quando il carnevale diventa passione...

Si è concluso il Carnevale 2018 a Gagliano

18/02/2018 15:34 - Gagliano. Le condizioni climatiche poco favorevoli non hanno permesso di concludere il carnevale in piazza Grippaldi, come da previsione iniziale. Gruppi e carri non hanno potuto sfilare lungo la via… (Vivienna - Vivisicilia)