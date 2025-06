Se sei un appassionato di piante succulente e cactus particolari, la Copiapoa cinerea Strong Black Multi Ribs Grafted è una scelta che non può mancare nella tua collezione. Questa pianta, disponibile su Botanical Archive, è una versione innestata di una delle specie più affascinanti e rare, conosciuta per il suo aspetto scenografico e la robustezza.



Caratteristiche principali

La Copiapoa cinerea si presenta con un corpo grigio-argenteo e, in questa versione “Strong Black Multi Ribs”, sfoggia costolature multiple molto marcate e una tonalità più scura, che la rende esteticamente impressionante. L’innesto favorisce una crescita più veloce e una maggiore stabilità della pianta, rendendola ideale anche per chi vuole un cactus spettacolare ma con meno difficoltà nella coltivazione.

Cura e coltivazione

Luce: predilige luce intensa ma non sole diretto nelle ore più calde per evitare scottature.

Acqua: annaffiature moderate, con particolare attenzione a evitare ristagni d’acqua.

Terreno: ben drenante, ideale per cactus e piante grasse.

Temperatura: sopporta bene il caldo ma va protetta dal freddo eccessivo.



Perché scegliere Botanical Archive

Botanical Archive garantisce piante di alta qualità, spedite con cura e accompagnate da indicazioni precise per la cura. La versione innestata è perfetta per chi cerca un cactus unico, elegante e di facile gestione.

➡️ Scopri di più e acquista la tua Copiapoa cinerea Strong Black Multi Ribs Grafted qui:

https://botanicalarchive.com/products/copiapoa-cinerea-srong-black-multi-ribs-grafted



La Copiapoa cinerea Strong Black Multi Ribs Grafted è una pianta che unisce estetica e praticità. Perfetta per collezionisti esigenti o chiunque voglia aggiungere un elemento distintivo e affascinante alla propria collezione di cactus.