La prossima Stagione dei Premi sarà caratterizzata da una sfida super competitiva per la categoria Miglior Sceneggiatura non Originale: i potenziali competitors ci portano in viaggi incredibili.

Gli adattamenti più rilevanti di quest’anno spaziano da un’analisi profonda del potere (The Wizard of the Kremlin) a un’esplorazione poetica della perdita (Train Dreams), da narrazioni che mescolano suspense e satira sociale per raccontare le tensioni del mondo contemporaneo (No Other Choice), a storie che si concentrano sulle fragilità emotive (Die, My Love). Non mancano drammatiche riflessioni storiche e morali (Nuremberg) a reinterpretazioni audaci di cult che mischiano generi e satira (Bugonia).

Tra i grandi nomi in gioco, troviamo registi e sceneggiatori di prestigio come Olivier Assayas, Park Chan-wook, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson e Chloé Zhao, che uniscono talento e passione per trasformare storie complesse in cinema memorabile.

Questa categoria non è solo un premio alla fedeltà letteraria, ma un riconoscimento al potere di tradurre testi complessi in narrazioni potenti, emotive e rilevanti. È uno spazio dove il valore simbolico del premio diventa anche un omaggio alla capacità di rinnovare, reinterpretare e far vibrare storie già amate sotto nuove luci