Nuove misure varate dal Governo italiano per far fronte all’epidemia di coronavirus che prevedono, oltre alla chiusura delle scuole fino al 15 marzo, anche la sospensione degli spettacoli teatrali e delle proiezioni cinematografiche, nonché tutti gli eventi “che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”... per i prossimi 30 giorni.