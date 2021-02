Ieri sera, l'Elevato Beppe Grillo (il titolo non è ironico) ha rilasciato la seguente dichiarazione ai propri sostenitori (da definire, conseguentemente, Sottoposti), a favore di Mario Draghi:

La dichiarazione dell'Elevato è stata fatta per convincere gli iscritti al Movimento che dovranno votare sulla piattaforma Rousseau per un governo guidato dall'ex presidente della BCE.

Una rivoluzione copernicana per gli anti-sistema 5 Stelle che in passato avevano indicato i banchieri come Draghi tra i primi nemici del popolo. Adesso vogliono nominare uno di loro a capo del governo, dopo aver detto solo fino a poche ore prima o Conte o elezioni.

Ma non tutti i grillini sono dello stesso parere. Una "fronda" guidata da Lezzi e Di Battista promuove il no a Draghi sulla piattaforma Rousseau.

E dato che il voto al professore non è scontato e potrebbe non coincidere con i desiderata della parte governativa dei 5 Stelle, il capo politico Vito Crimi lo ha momentaneamente sospeso con la seguente dichiarazione:

"Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati".

E allora quando potranno i grillini esprimere il loro sì o il loro no a Draghi? Non si sa.

Nel frattempo il professore sta incontrando le parti sociali e nelle prossime ore, al massimo domani, dovrebbe sciogliere la riserva. Attenderà il voto dei 5 Stelle per farlo? Difficile pensarlo.

Pertanto, un ulteriore piccolo paradosso si aggiunge ai numerosi altri che caratterizzano questa vicenda, mentre l'artefice di tutto questo, Matteo Renzi, si pavoneggia spacciandosi come statista responsabile, al centro di un circo mediatico, dove una disinformazione ipocrita ha preso il sopravvento, deformando la realtà oltre il limite del ridicolo.

Così adesso stiamo per entrare nell'era Draghi, il migliore dei mondi possibili, dove tutto ciò che verrà realizzato sarà in ogni caso santo, buono e giusto... anche perché non potrebbe essere altrimenti, visto che il nuovo esecutivo in Parlamento non avrà praticamente nessuno all'opposizione, almeno finché Renzi e i suoi sponsor in futuro non decideranno altrimenti.