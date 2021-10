Il Sindaco Pippo Midili ha formulato atto di indirizzo agli uffici affinché sia mossa una contestazione formale alla ditta Caruter, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per una serie di inadempienze, che si stanno registrando.

La prima, più grave, è quella del travaso dei rifiuti da un mezzo all’altro in pieno centro cittadino, autentica mortificazione al decoro. In secondo luogo il mancato rispetto dell’ordinanza, che vieta l’accesso dei mezzi adibiti alla raccolta nel centro cittadino dopo le 7:30, per evitare disagi alla viabilità.

Alla ditta sarà poi contestata la mancata effettuazione di servizi di ritiro dei rifiuti in alcune zone della città e in determinate giornate, causando le proteste dei cittadini.