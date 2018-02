Pesce di dubbia provenienza: sequestri in tutta Italia

Da Salerno a Napoli, da Roma a Venezia, insomma, lo Stivale sotto la lente di ingrandimento per scovare i furbetti del pesce senza etichetta .



Sono 25 i ristoranti etnici in città a vocazione turistica dove i Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare hanno sequestrato oltre 5 quintali di prodotti ittici privi di rintracciabilità. Prosegue l’attività preventiva a livello nazionale dei militari con diverse ispezioni in tutta Italia a tutela del consumatore e degli operatori del settore. In particolare a Roma sono stati sequestrati 430 kg di pesce, molluschi, carne e paste varie privi di etichettatura e della documentazione attestante la provenienza dei prodotti; a Napoli 30 kg di prodotti ittici privi di rintracciabilità; in provincia di Salerno50 kg di pesce per carenza di elementi utili per risalire alla provenienza del prodotto. Nel corso dell’attività sono state denunciate 6 persone in provincia di Venezia e a Torino per frode in commercio poiché somministravano alimenti congelati per freschi (prodotti ittici, carne e di gastronomia varia) dichiarandoli falsamente di provenienza italiana. Sono state, infine contestate sanzioni per circa 15 mila euro.