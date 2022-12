Chi vuole ascoltare il sound scatenato di Mark Donato, lo trova ogni mercoledì mattina in onda in streaming su Radio Armony, alle 10. Su www.radioarmony.it ci si rilassa e si inizia, perché no, a guardare al weekend. Il suo "Mark Donato On Air Radio" Show" è decisamente scatenato.



Il dj producer toscano è un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Alexandra" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la dance proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.



Tutta la musica di Mark Donato su Spotify

https://open.spotify.com/artist/4LOqmKh1QqIFZApffuLnEu?si=w7Umy3lBRuGmwN6rBQtQwQ