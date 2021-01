Uscito a fine novembre 2020, il video di "Notti Insonni" è stato un grande successo. La canzone, scritta e interpretata dall'imprenditore ligure Giacomo Canale, racconta i problemi di chi sta vivendo questa lunghissima pandemia sulla propria pelle. Chi lavora nell'intrattenimento come Giacomo è in difficoltà assoluta, ma chiunque, in ogni settore e ad ogni età, non può essere toccato da questa tragedia.

"Notti Insonni" è stata vista o ascoltata circa 100.000 volte in tutte le diverse piattaforme in cui è stata pubblicata ovvero Spotify, YouTube, Facebook (etc). Su Facebook il video è stato condiviso centinaia e centinaia di volte... segno che il messagio di speranza di Giacomo Canale è arrivato.

"Durante la scena finale, girata sulla Baia dei Saraceni, a Varigotti (Finale Ligure) ci togliamo tutti quanti la mascherina, sperando potremo presto farlo tutti davvero e per sempre. Spero poi di tornare a vedere la nostra riviera piena di turisti", racconta Giacomo Canale, che con i suoi Golden Beach e tanti altri progetti da anni crea lavoro con successo. Il testo di "Notti Insonni" dice con parole semplici ciò che tutti non possiamo che sperare: "questa pandemia non ci porterà via".

"Notti Insonni" è stata prodotta presso gli X-Studios di Savona, in collaborazione con Davide Alpino e Andrea Poggio. Il video invece è stato realizzato presso i Kavok Studio di Finale Ligure.E' un brano musicale con una melodia di sax che mette insieme diverse emozioni. Tutte insieme, insieme al testo del brano, rasserenano e danno un spinta positiva per superare un periodo così difficile.

La canzone non è solo dedicata a chi lavora nell'intrattenimento e oggi non può che restare fermo, ma a tutti, visto che un fenomeno di questo tipo non può lasciare indifferenti.

"Mentre scrivevo il testo, ansie e paure imperversavano nelle nostre teste non facendoci chiudere occhio. E oggi i problemi non sono certo finiti. Ma chi ascolterà fino in fondo avrà spero un po' di ottimismo in più, perché come dico nella canzone: 'questa pandemia non ci porterà via", spiega Giacomo Canale.

"Noi che viviamo di entusiasmo e di sorrisi, noi che viviamo di divertimento, noi che cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per farvi stare bene... Non possiamo che essere in difficoltà, oggi che il nostro settore è fermo. E non parlo solo del lato economico. Parlo dell'energia che si respira nelle serate che oggi non c'è più. Ma ripeto, questa pandemia è terribile, ma resisteremo, stiamo resistendo... Volevo dirlo a modo mio, senza essere un cantante o un rapper".