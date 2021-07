Viviamo in un mondo di maschere nel quale è difficile dire ciò che si pensa perché questo vuol dire mettersi contro un sistema che ti mette alla berlina se ti discosti dal pensiero della massa. Un gregge belante che va dove gli ordina il pastore e vive di apparenze, di inganni, di rapporti umani di circostanza, di formalità tanto vuote quanto ipocrite.

Al giorno d'oggi preferiamo indossare una maschera per adattarci a persone, eventi e luoghi. E lo facciamo per paura. Paura di restare soli, paura di essere emarginati, paura dei giudizi e delle ritorsioni nei nostri confronti. Crediamo di essere liberi quanto invece siamo degli "attori" che recitare un ruolo: quello del burattino senza personalità. Perché a forza di aver paura di dire quello che si pensa si finisce per smettere di essere sé stessi per cadere in balia delle diverse personalità che affollano la nostra mente. Come scriveva Pirandello, indossiamo centomila maschere, nessuna delle quali ci rappresenta veramente. Nascono così gli atteggiamenti di facciata, le frasi di circostanza, l’essere carini con tutti, mai una parola fuori posto. Insomma, dei fantocci.

Ma c’è di più e di peggio: indossare una maschera vuol dire compiere uno sforzo di immagine che alla fine depaupera le nostre energie, proiettandoci in un mondo di finzione dove fatichi a immedesimarsi in personaggi che non appartengono alla tua vera natura. Prendiamo il caso di Paolo Villaggio: lui nel ruolo di Fantozzi interpretava un personaggio. Ma nella vita privata non era quel ragioniere sfigato che tutti conosciamo. Anzi, sembra che fosse molto severo e burbero, lontano dal personaggio che si era creato.

Chi indossa un maschera deve compiere uno sforzo energetico notevole, dato che deve fingere di essere ciò che non è. La vera libertà consiste nell'essere sempre sé stessi, nel dire ciò che si pensa, senza maschere, senza paure. Dobbiamo smetterla di essere quello che non siamo solo per timore di non essere all’altezza. Dobbiamo smetterla di indossare maschere per piacere agli altri, per essere alla moda, per non essere tagliati fuori dal gruppo. Non dobbiamo aver paura di venire allontanati da chi, non contento del suo sonno, continua a dormire sonni tranquilli per poi accorgersi solo alla fine di aver vissuto una vita fatta di messinscene e di pantomime.