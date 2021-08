Il terrorismo islamico sta mostrando al mondo intero quanto possa essere pericolosa l'ideologia apocalittica. L'Occidente, in particolare, ha imparato a familiarizzare con la violenza cieca del fondamentalismo islamico dall'attacco alle Torri Gemelle a oggi. Questi attentati non vanno sottovalutati perché sono la dimostrazione di come l'ideologia apocalittica possa avvelenare la mente dei fondamentalisti che, soprattutto in Medio Oriente, trovano terreno fertile tra militanti pervasi da un fanatismo religioso cieco e irrazionale.

Nel suo libro Il Codice dell’Apocalisse. Perché l’islamismo ci fa guerra, il giornalista Aldo Di Lello mostra le cause di questa violenza, centrando il focus sull’ideologia apocalittica che muove tale violenza: “Questa potente pulsione politico-religiosa contiene un codice, il codice dell’Apocalisse per l’appunto, che sopravvive all’evoluzione storica e che torna periodicamente a manifestarsi sulla scena mondiale. È allora che il mito dell’Apocalisse nuovamente attecchisce nelle menti incendiate dal fanatismo. Quest’ansia messianica, in cui l’ispirazione religiosa si combina con la spinta verso la rivoluzione sociale, la ritroviamo oggi nelle forme estreme dell’islamismo”.

La violenza terroristica islamica, nelle sue pulsioni millenaristiche, vorrebbe provocare la fine dei tempi, così da velocizzare l’avvento del regno della giustizia divina. Un'ideologia perniciosa che genera aberrazioni disumane. La malsana idea di una guerra santa contro il mondo occidentale da parte dei fondamentalisti islamici è paragonabile alle azioni terroristiche che scossero l'Italia negli anni di piombo; quelle che miravano a destabilizzare le istituzioni democratiche a favore di un ritorno del fascismo o dell'avvento di un regime comunista. Il terrorismo islamico segue la stessa logica, con la differenza di essere spinto da pulsioni apocalittiche.

Questo fenomeno, però, non è ravvisabile solo in Medio Oriente, ma si riscontra anche nell'Occidente cristiano. “Il codice dell’Apocalisse-scrive Di Lello- è tornato ad agire anche in Occidente. E non solo perché nel nostro emisfero, soprattutto in Nord America, pullulano da tempo i gruppi millenaristici, con tanto di telepredicatori che annunciano i prossimi castighi all’‘umanità corrotta. Ma anche perché la crisi della politica ha aperto la strada al ritorno del discorso profetico: se la storia perde di senso e di finalità, non resta che la profezia, con buona pace dei fautori del pensiero postmoderno”.

L'Occidente si sta rivelando impreparato a fronteggiare i fondamentalisti islamici perché troppo occupata a far quadrare i bilanci economici. L'ideologia apocalittica è un serpente che striscia silenziosamente nel “mondo civile” e che ogni tanto esce allo scoperto con azioni eclatanti e sanguinose. La stessa spettacolarizzazione mediatica delle efferatezze compiute, sapientemente sfruttata dagli capi del terrore, fa comprendere il mutamento in atto.

Occorre che i governi occidentali di muniscano di anticorpi contro questa deriva fondamentalistica, adottando politiche che mirino da un lato a integrare l'Islam moderato e dall'altro a ricacciare indietro quello radicale, mettendo da parte i principi democratici e adottando leggi da regime autoritario. Troppa libertà non è la medicina migliore per sconfiggere i fondamentalisti con la mente avvelenata da codici apocalittici. E' necessario seguire l'esempio di Paesi come la Russia o la Cina, dove i movimenti religiosi considerati estremisti vengono banditi e duramente perseguitati. Solo così si può battere il fondamentalismo religioso, perché mostrarsi troppo tolleranti verso questi movimenti è il primo passo per la sconfitta civile dell'Occidente libero.