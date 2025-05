Venerdì 2 maggio, dalla sede della Regione Liguria parte ufficialmente “Un viaggio immersivo tra fiaba, arte e spettacolo”

Dal 5 all’8 giugno 2025 torna a Sestri Levante l’Andersen Festival, uno dei più importanti appuntamenti culturali del panorama italiano, giunto alla sua 28ª edizione. Il Festival, promosso dal Comune di Sestri Levante, ha saputo evolversi negli anni, ampliando il proprio pubblico e arricchendosi di nuove forme artistiche, pur mantenendo saldo il suo legame con l’infanzia, l’immaginazione e la narrazione.

Quest’anno segna un importante cambio di rotta artistica: la direzione del Festival è affidata a Duccio Forzano, affermato regista televisivo e teatrale, per un triennio che si preannuncia innovativo e coraggioso. Insieme a lui, nel ruolo di co-direttore artistico, l’attore e organizzatore Davide Paganini, le cui origini sono proprio di Sestri Levante.

“L’Andersen Festival è per me una sfida emozionante. Un’occasione per costruire un ponte tra passato e futuro, immaginazione e concretezza. Il tema che accompagnerà le prossime tre edizioni sarà il Tempo: un concetto che ci guiderà ogni giorno e che attraverso l’arte può essere osservato, raccontato e perfino sospeso. Abbiamo pensato a un festival che sia vivo, che si muova con i battiti della città e delle persone. Sestri Levante è un luogo perfetto per accogliere queste visioni”, afferma Duccio Forzano, Direttore Artistico.

“Tornare nella mia terra per contribuire a uno dei festival più belli d’Italia è un onore e una responsabilità. Abbiamo costruito un programma che accosta a nomi affermati, giovani talenti. Pensato per far riflettere, ma anche per far sorridere, sognare e ascoltare le emozioni. E il nostro obiettivo è far partecipe ogni spettatore coinvolgendolo in una narrazione fantasiosa, così da renderlo protagonista della manifestazione”, così dichiara Davide Paganini, co-direttore artistico.

Il Festival mantiene il suo legame con il Premio Andersen – Baia delle Favole, il concorso letterario per fiabe inedite nato nel 1967 e oggi alla 58ª edizione, uno dei più longevi d’Italia, punto di riferimento nella narrativa per l’infanzia che vedrà premiati i vincitori sabato 7 giugno.



L’organizzazione dell’evento è affidata a Mediaterraneo Servizi, società in-house del Comune di Sestri Levante, che da anni coordina la manifestazione, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica e del prestigioso Hans Christian Andersen Award.

“La collaborazione con Duccio Forzano e Davide Paganini rappresenta un'opportunità per spingere il Festival verso nuove direzioni. Ci aspetta un’edizione dinamica, trasversale, che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. Mediaterraneo è pronta ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo e competenza”, commenta Camilla Capozzi, Direttore Operativo di Mediaterraneo Servizi.

“Sono certo che con la creatività e la forza esplosiva del nuovo direttore artistico Duccio Forzano, con il supporto di Davide Paganini, l’organizzazione e l’esperienza della Mediaterraneo, e con il sostegno del Comune sarà un Andersen ricco di novità con una progettualità in continua crescita sviluppata su tre anni che metterà al centro i bambini e il loro divertimento, attraendo gli adolescenti e schiacciando l’occhio a genitori e nonni: parola d’ordine divertimento e colore per tutti !”, dichiara Federico Squeri, Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi.

La Regione Liguria al fianco del Festival

“Il Festival Andersen è un appuntamento culturale di straordinaria importanza, non solo per Sestri Levante, ma per tutta la nostra regione – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - Da oltre venticinque anni, questo Festival celebra la creatività, la narrazione, il talento coinvolgendo artisti, musicisti e appassionati di ogni età e trasformando Sestri Levante in un palcoscenico a cielo aperto, dove la cultura si fonde con la bellezza del territorio. Regione Liguria sostiene con convinzione questa manifestazione riconoscendone il valore educativo, artistico e turistico. Eventi come l’Andersen raccontano la Liguria al mondo, attraverso la forza delle storie e la magia dell’incontro. Anche per l’edizione 2025 l’Andersen Festival di Sestri Levante è pronto ad offrire a cittadini e turisti un ricco programma di appuntamenti e iniziative, confermando la sua posizione di primo piano nel mondo delle rassegne culturali liguri. Eventi come l’Andersen, che si svolge in uno dei luoghi più suggestivi della nostra Regione, sono strategici anche in chiave di promozione del territorio. Grazie all’unione tra panorami che spaziano tra mare e montagna, storia, arte, festival e iniziative culturali di rilievo, infatti, il Tigullio e la Liguria possono contare su un’offerta turistica unica nel suo genere, che certamente darà frutti in termini di visitatori nella stagione estiva in arrivo. Un ringraziamento sincero a tutti gli organizzatori che rendono possibile questo straordinario evento che da quest’anno può contare su un direttore artistico di eccezione come Duccio Forzano, sei volte regista al Festival di Sanremo che ha con la nostra terra un legame particolare e siamo certi che, attraverso il Festival saprà valorizzarla al meglio”.

Secondo l’Assessore alla Cultura Simona Ferro, “Da quasi trent’anni l’Andersen Festival porta in Liguria scrittori, artisti e migliaia di ragazzi da tutta Italia, affermandosi tra le più importanti rassegne italiane dedicate alle favole e al teatro. Regione Liguria è sempre stata al fianco del Festival, fin dal giorno zero, e continuerà a fare la propria parte con impegno e responsabilità per contribuire alla sua costante e progressiva crescita all’interno dello scenario nazionale e internazionale. È importante rilevare come, da anni, questa iniziativa venga riconosciuta anche dal Ministero della Cultura, come una delle eccellenze nell'ambito dei festival dello spettacolo. La kermesse di Sestri Levante riesce ad affiancare al tradizionale concorso letterario una serie di spettacoli, incontri, masterclass e attività dedicate ai più piccoli, diventando sempre più un evento inclusivo capace di raggiungere un pubblico vastissimo e di avvicinare tantissimi giovani al mondo della lettura e della scrittura. Complimenti agli organizzatori e auguri di buon lavoro al nuovo direttore artistico Duccio Forzano, un grande professionista che, con l’esperienza e le competenze maturate nel corso di una carriera straordinaria, rappresenta un indiscutibile valore aggiunto per il Festival”.

Sestri Levante, pronta ad accogliere la nuova edizione

“Siamo impazienti di vivere questa nuova edizione del Festival Andersen, un appuntamento che si rinnova nella direzione artistica, affidata al talento e all’esperienza di Duccio Forzano e Davide Paganini, e si rinnova nella proposta culturale e di spettacolo, più ricca e coinvolgente. Siamo sicuri che sarà la giusta cornice, allegra e colorata al Premio Andersen capace di continuare a valorizzare la narrazione e la creatività rivolta ai bambini in tutte le sue forme”, sottolinea il Sindaco di Sestri Levante.

«Quest'anno il Festival torna a focalizzarsi sui bambini e i ragazzi, riscoprendo le sue origini legate al Premio Andersen e al mondo delle fiabe. Un aspetto importante di questa edizione è la collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado: grazie ai progetti di PCTO, gli studenti diventano protagonisti attivi, partecipando all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi», dichiara l’Assessore alla Cultura di Sestri Levante

Intervenuto anche l’Assessore al Turismo di Sestri Levante che ha sottolineato l’importanza turistica di questa grande manifestazione: «L’Andersen Festival 2025 si presenta in una veste totalmente rinnovata con un nuovo direttore artistico, il regista, Duccio Forzano, che ha già suscitato grande entusiasmo in città e che, con la sua professionalità e creatività, farà sognare e divertire bambini, ragazzi e famiglie che saranno presenti a Sestri Levante dal 5 all’8 giugno».

L’edizione 2025 del Festival Andersen ospiterà oltre 44 eventi in quattro giorni, tra spettacoli, concerti, laboratori e incontri con grandi protagonisti della scena culturale italiana e internazionale.

Tanti gli artisti che arricchiranno il palinsesto di questa 28^ edizione, dedicato ai bambini e non solo: dalle Blue Dools che da anni portano in giro per l’Italia e all’estero il loro peculiare sound, al quartetto degli Gnu Quartet che hanno calcato i più prestigiosi palcoscenici internazionali annoverando importanti collaborazioni musicali con i grandi della musica italiana ed estera. Non mancheranno i momenti di riflessione con il pronipote di Alessandro Manzoni, Nicola Brunialti, autore di libri per ragazzi e co-autore del brano “Abbi cura di te” di Simone Cristicchi. Ma i momenti di riflessione saranno anche condivisi con Riccardo Bocca, noto critico e giornalista italiano, interlocutore pungente e provocatorio. La musica tornerà protagonista con un appuntamento “in concerto” con Francesco Baccini. Ospite d’eccezione, direttamente dal palco dell’Ariston di Sanremo al palco del Festival Andersen, l’amatissimo personaggio della televisione italiana che con i suoi 66 anni resta comunque giovane e contemporaneo: Topo Gigio. Ma il programma sarà arricchito di tante altre novità. Da metà maggio sul sito ufficiale dell’evento, sarà possibile consultarlo: www.andersensestri.it