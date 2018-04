Liuck, arriva "Driving Through The Dark" e tanta altra bella musica

Da pochi giorni è uscito il nuovo singolo del dj producer italiano Liuck. Si chiama "Driving Through The Dark", lo canta Betsie Larkin, che ha già lavorato con Armin van Buuren. Liuck l'ha prodotto con Dennis Sheperd e ha un sound che resta decisamente in testa. Non è l'unica bella notizia per Liuck, che è in uscita a breve anche con altri progetti musicali e che ha pubblicato da poco un'altra bella traccia, "Erval". AllaDiscoteca l'ha intervistato per sapere cosa gira nel suo mondo musicale.

Che tipo di musica ti sembra funzioni (nei club, alla radio, nei festival) e cosa piace davvero a te?

Sono anni di continui mutamenti. L' EDM c'è e non c'è, il reggaeton avanza ma non riesce a fare breccia totale… vedo i giovani con le idee poco chiare e sento spesso DJ resident rifugiarsi nelle "certezze" del passato e di poche hit radiofoniche. Seguo sempre la Trance che è la mia "casa" ed anche se negli ultimi anni i bpm sono aumentati, continuo ad amare la progressive e la vocal trance. Ci sono comunque spunti interessanti anche con nuove sonorità, un giorno mi piacerebbe sorprendermi creando qualcosa di lontano da quanto ho fatto finora.

Quali sono le tue radici musicali?

Ascolto diversa musica, spesso musica "insolita". Ultimamente adoro ascoltare concerti per pianoforte, ma sono un consumatore di musica in generale. Adoro ricercare ed ascoltare un pò tutto quello che capita sotto mano. Nell'elettronica ovviamente prediligo la trance, ma cerco di ascoltare parecchio anche di altro, è importante il confronto. Tutta l'intervista è disponibile qui: goo.gl/kbVw93