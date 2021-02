Nello scontro diretto tra Juventus e Roma nel ritorno della Serie A 2020/2021, sono ancora i bianconeri ad aggiudicarsi l'incontro per 2-0.

La prima rete arriva al 13' con un tiro di sinistro di Cristiano Ronaldo, mentre il definitivo 2-0 arriva al 69' per un autogol di Ibanez che in scivolata anticipa Ronaldo su un cross di Kulusevski... infilando però la palla nella propria porta.

Tra le due reti, da segnalare una traversa del solito Ronaldo e molti tiri da fuori area dei giallorossi, mai però tali da impensierire il portiere polacco della Juventus.

Grazie alla terza vittoria consecutiva la squadra di Pirlo sorpassa in classifica la Roma, portandosi al terzo posto, preparandosi così al meglio (per quanto riguarda il morale) per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.

Così Paulo Fonseca, l'allenatore della Roma, ha commentato la gara della sua squadra:

"Abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni. Ma io sono orgoglioso della squadra: ha dimostrato grande carattere. Non abbiamo giocato bene solo all’inizio della gara. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juventus. Loro hanno difeso bene. I numeri sono i numeri, ma ha vinto la partita la squadra che ha fatto gol. Perché noi abbiamo avuto più tiri, più corner, più palla, però vince chi fa gol.Io voglio valutare la prestazione della squadra. Abbiamo avuto coraggio nell'arrivare qui e fare il nostro gioco. Abbiamo affrontato la Juve, che ha difeso vicino alla propria area con molti uomini. È stato difficile. Abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni, perché per il resto la squadra ha fatto bene. La Juve all’inizio ha cercato di fare pressione, ma la nostra prima fase di costruzione non ha permesso alla Juve di riuscirci. Così i bianconeri si sono abbassati.Non abbiamo avuto molte situazioni nelle quali la difesa della Juventus non era a posto. Siamo arrivati tante volte vicini all’area abbiamo sbagliato le ultime decisioni: cross e ultimi passaggi. Lì è stata la differenza, lì abbiamo sbagliato. Abbiamo avuto tante occasioni per essere concreti.Nel calcio non ci sono vittorie morali, ma io sono orgoglioso della squadra. La squadra ha dimostrato grande carattere. Venire qui e giocare con così tanto coraggio mi rende fiducioso per il futuro".

Questo, invece, il commento di Andrea Pirlo:

"Avevamo preparato questo tipo di partita. Sapevamo che la Roma gioca un calcio ottimo ed eravamo pronti a chiuderci e ripartire. È difficile ogni volta andarli a prendere ed essere aggressivi, quando l'abbiamo fatto però ci siamo riusciti, poi li abbiamo aspettati. La Roma all'andata aveva fatto altrettanto e questa volta abbiamo voluto impostarla al contrario. Potremo ripetere questo atteggiamento anche in futuro, perché giocando ogni tre giorni non si può essere sempre freschi per aggredire gli avversari.Abbiamo trovato entusiasmo, la fase difensiva è veemente e siamo più attenti rispetto al passato. Fin dall'inizio tutti mi hanno sempre dato grande disponibilità e lo si vede dall'atteggiamento dei campioni durante queste partite nelle quali occorre essere umili. Stiamo lavorando per cercare di migliorare e siamo a buon punto. La rosa è molto competitiva come ha dimostrato anche la partita di San Siro, dove sono andati in campo tanti giocatori diversi".