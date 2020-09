Si svolgerà ad Agrigento presso il Piazzale Caos, la mostra collettiva d’arte dal titolo: “Luigi Pirandello - I Colori del Caos”. La manifestazione artistica, in programma dal 25 settembre al 10 ottobre 2020, si avvalerà, per la Direzione Artistica di una firma prestigiosa dell’Arte Siciliana: il Maestro Pittore Francesco Anastasi.

La kermesse artistica, organizzata dal Parco Letterario “Luigi Pirandello”, è patrocinata dalla Regione Sicilia e dal Comune di Agrigento; l’inaugurazione sarà preceduta da una conferenza stampa in cui interverranno, oltre al Maestro Francesco Anastasi, il Dott. Giovanni Gianlombardo, il Prof. Domenico Boscia, il Prof. Bernardo Barone e la Prof.ssa Annamaria Esposito.

Molto consistente si rivela la partecipazione di diversi artisti siciliani, fra cui figurano Paola Dattisi, Vincenzo Palminteri, Pietro Asaro, Bernadette Ferrari, Basilio Borgo, Oliva Patanelli “Anil”, Patrizia Prado, Giuseppina Taddei, Monica Vitellaro, Manuela Giglia, Giuseppe Maiorana Orlando, Giorgio Pagano, Giovanna Amorelli, Sabrina Russo, Emilia Valsellini, Daniela Salamone, Benedetta Trudesti, Marco Frusteri, Giuseppe Cardella, Valeria Fiaccabrino, Mariagrazia Coco.

A rendere ancora più competitiva, la partecipazione alla mostra collettiva, sarà la premiazione dell’opera giudicata migliore, fra tutte quelle esposte, con il trofeo “Luigi Pirandello”. È prevista anche una menzione speciale della giuria, per meriti dimostrati.

La città che ha dato i natali al formidabile genio letterario di Pirandello, si appresta quindi per accogliere un evento artistico, nato sotto i migliori auspici per regalare momenti indimenticabili ai visitatori e valorizzando al contempo il Parco letterario dedicato alla memoria del drammaturgo siciliano, uno dei primi parchi letterari nati sul territorio nazionale.

Il Parco Letterario “Luigi Pirandello” è una realtà culturale che sorge con l’obiettivo di rendere omaggio ad uno dei geni letterari del Novecento attraverso la valorizzazione degli spazi fisici, di momenti e immagini mentali che appartengo alla memoria culturale legata all’autore.

Con appositi programmi di viaggi di istruzione, il parco letterario propone un’esperienza unica di conoscenza dei luoghi di Pirandello e della bellezze del territorio. Nelle suggestioni che solo la letteratura sa offrire, è possibile scoprire il paesaggio siciliano e le bellezze culturali di quella che un tempo fu un importante lembo della Magna Grecia sino al significato attuale che oggi Agrigento ha assunto, ovvero terra di confine a sud d’Europa.

Gli ospiti del Parco Letterario non sono semplici visitatori, turisti o studenti, sono bensì Viaggiatori: guidati non da una semplice mappa cartacea o da un operatore esperto, ma da un’atmosfera incantata e particolare, che riesce a suscitare emozioni, con la poesia e la letteratura; la contemplazione della bellezza, d’altronde è la base per “leggere” un territorio, interpretandone così i bisogni, che a noi spetta prendercene carico, poiché rappresentano il nostro più grande patrimonio da tutelare.

Nicola Scardina