Le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi spettano solo agli inquirenti italiani che hanno le risorse, i mezzi e gli uomini per farlo. Spetta a nessun altro, tantomeno a quei personaggi che, pur di occupare la scena mediatica, si esibiscono in una serie di dichiarazioni che si sono rivelate tutte delle clamorose bufale e contro-bufale.

L'unica cosa certa e che ha messo d'accordo inquirenti e investigatori di ogni latitudine e longitudine è che Emanuela Orlandi, la sera del 22 giugno 1983, non fu rapita né dai terroristi turchi, né dai servizi segreti bulgari, né dai criminali romani, né dai reclutatori di minorenni da destinare agli harem di prelati praticoni o ai film e filmetti porno, né dai lupi mannari, né da Topo Gigio, né dai marziani, ma scomparve, come purtroppo spariscono centinaia di adolescenti ogni anno in Italia senza che finiscono sulle prime pagine dei giornali solo perché non abitano in Vaticano, ma abitano a Sondrio, a Bergamo, a Vicenza o nelle periferie di Milano e Torino.

Chiunque non sia stato suggestionato da anni e anni di racconti basati su un fantomatico rapimento che sicuramente fa vendere di più e meglio di un delitto sessuale da parte di un maniaco isolato, si sarà reso conto che il caso Orlandi è stato l'unico caso della storia del genere umano in cui i presunti rapitori non fornirono mai una prova che la ragazza fosse viva e si trovasse nelle loro mani, cosa che è alla base di qualsiasi ricatto politico o economico che sia. Fornirono solo generici indizi, come fotocopie di documenti, indizi che chiunque, pure un bambino in vena di scherzi, poteva prelevare dal Conservatorio frequentato da Emanuela.

Questo lascia aperta una sola strada. La strada più comune quando svanisce una ragazza: Emanuela Orlandi quella sera di estate non si volatilizzò nell'aria, ma dovette entrare nell'auto o salire sulla moto di una persona che conosceva bene e di cui si fidava, a tal punto da seguirlo tranquilla senza nemmeno sospettare delle sue reali intenzioni. Questa è ormai una certezza che sta pervadendo non solo la Procura di Roma e quella Vaticano, ma anche la Commissione Parlamentare d'Inchiesta che, per bocca del presidente Andrea De Priamo, ha chiaramente detto che Emanuela Orlandi, come Mirella Gregori, seguì qualcuno di cui si fidava molto.

Adesso, se la logica non è materia di studio, se la mente umana è ancora in grado di concepire concetti semplici senza fare voli pindarici, se consideriamo che Pietro Orlandi ha sempre detto che sua sorella mai e poi mai avrebbe accettato l'invito a seguire uno sconosciuto e che una ragazza di 15 non è che possa conoscere centinaia di adulti, allora è lapalissiano giungere alla conclusione che il misterioso uomo doveva essere un parente, un amico di famiglia, un vicino di casa, un professore di scuola o anche un amico conosciuto nei giorni precedenti.

Siamo convinti che l'errore più grosso commesso nelle indagini di Emanuela Orlandi fu quello di levare l'inchiesta dalle mani del pm Margherita Gerunda, esperta di rapimenti, che aveva imboccato la pista giusta, dicendosi convinta che Emanuela morì la sera stessa della sua scomparsa dopo uno stupro o un tentativo di stupro, con tanto di occultamento di cadavere. Fu lei stessa a riferirlo al giornalista Pino Nicotri nel 2013: "Mi feci subito l’idea, come del resto tutti gli investigatori, che la ragazza fosse stata attirata in un agguato, violentata e uccisa o comunque morta in seguito alle sevizie. Certo, non ci sentivamo di esternarlo perché sarebbe stato crudele nei confronti della famiglia. Tale convinzione è tuttora confermata dai fatti successivi". Purtroppo non fu creduta e fu rimossa dal suo posto per mettersi a correre dietro ai fantasmi all'ombra del Colosseo, seguendo teoremi da cospirazioni mondiali.

Chiunque sia il colpevole, noi personalmente crediamo che Emanuela Orlandi abbia subito lo stesso destino di Stefania Brini, la studentessa di 17 anni morta nel 1984. Anche lei, proprio come Emanuela Orlandi, stava aspettando l'autobus per andare a scuola. Passò suo zio, Mario Squillaro, che con la scusa di darle un passaggio a scuola la portò a casa sua e, dopo aver tentato di violentarla, la uccise e la murò a casa sua. Non contento, Squillaro pensò pure di inscenare un finto rapimento per mano dei turchi con richieste di riscatto a rate ai genitori della ragazza. Questi accettarono ma all’appuntamento per il pagamento si presentarono con la polizia che arrestò Squillaro il quale confessò l’omicidio della nipote. Se lui non avesse confessato il delitto, la fine di Stefania sarebbe forse ancora ignota, proprio come la Orlandi.

A differenza di Brini, Emanuela Orlandi ha avuto un enorme eco mediatico solo perché era cittadina vaticana. Questo lo abbiamo già detto e lo ripeteremo fino a farvi venire i conati di vomito, più di quanti conati di vomito non li stanno facendo venire i media con le loro notizie una più vaga dell'altra. La residenza di Emanuela in quello Stato, ha spalancato le porte a ogni fantasia, attirando come le api un esercito di mitomani, di megalomani, di falsi fenomeni, di ciarlatani, di impostori e di mistificatori che hanno strumentalizzato il dramma di una ragazza per averne in qualche modo un tornaconto personale, finendo per confondere le acque e depistare ancora di più le indagini. E tutto questo è avvenuto per la gioia di colui che, nascosto nell'ombra, è stato o si è sentito responsabile della morte della ragazza.

Spetterà adesso alla Procura di Roma cercare di dare un'identità all'assassino. Ammesso che sia ancora possibile farlo dopo tanti anni trascorsi a credere a ogni clown che, pur di avere il suo momento di gloria e di intascare il suo compenso televisivo, ha avvalorato teoremi che hanno fatto ridere e staranno facendo ridere tutto il mondo, per il modo contorto e cervellotico in cui si sta trattando un caso di cronaca nera che in America avrebbero risolto in ventiquattro ore. Mentre per quanto riguarda noi, il caso Orlandi può definirsi definitivamente chiuso qui.