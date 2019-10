La stagione autunnale 2019 in fatto di borsette ci propone alcuni dei più estrosi modelli mai visti fino ad ora, se escludiamo Braccialini che già negli anni passati ci ha offerto buffi e stravaganti modelli ispirati agli animali e alla pop art.

Moschino, da sempre glamour e crazy-fantasy stilista ci presenta oggi borsette, clutch e zaini dalle forme bizzarre, modelli di ogni tipo, dalla tracolla, ai secchielli , alle shopper, alle pochette ecc.

Le mie preferite sono tre in particolare, una delle quali me la sono già accaparrata! Si tratta del secchiello COIN ALL OVER in pelle di vitello con logo sul davanti, chiusura a coulisse , tracolla regolabile con fibbia , stampa di monete in galvanica oro soft su tutta la superficie, interno foderato. Per i dettagli e il prezzo clicca: Moschino borse.

Il costo è altino ma questo zaino vale davvero: è multitasche, grandissimo ma capiente, potendo ospitare tranquillamente vari accessori makeup, i documenti e tanto altro… tutti gli oggetti sono bene separati e al sicuro.

Si presta a outfit e occasioni diverse , avendo un aspetto giovane e sportivo ma allo stesso tempo raffinato dato lo sfondo total black e l’oro dei dettagli e delle monete.

Ma già ne ho adocchiata un’altra… La prossima "vittima" sarà, credo, un modello super stravagante e cioè la borsa WASHING MACHINE BAG , guardala su Invoga Magazine, che ricalca in modo perfetto una lavatrice, completa di bottone di accensione e istruzioni per il lavaggio dei capi sintetici e delicati.

Un modo divertente per essere trendy e allo stesso tempo allertata sul fare il bucato!





Invoga Comunication