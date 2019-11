Esistono delle prospettive di rilancio per l'economia italiana? In base alla nota mensile fornita dall'Istat relativa ad ottobre 2019 la risposta non pare essere affermativa.

Debolezza della produzione, tasso di occupazione stabile, indicatore anticipatore sul futuro con l'ago puntato in territorio negativo, con un sempre maggior numero di imprese che, nel terzo trimestre, considera rilevante l'insufficienza della domanda come ostacolo alla produzione e alla conseguente richiesta di ampliamento della forza lavoro sono elementi che non possono cero spingere all'ottimismo per il futuro..

E se la stima del Pil per il terzo trimestre, con il +0,1% congiunturale rispetto a quello precedente consente di evitare l'utilizzo del termine stagnazione associato alla nostra crescita economica, il dato dell'inflazione, in relazione agli altri Paesi dell'area euro, ci ricorda che l'Italia non sta crescendo.

Come riassumere, allora, tutto questo in termini di previsione per l'andamento della nostra economia? Con il termine incertezza.