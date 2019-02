Adriano Celentano sta male, sospeso lo show su Canale 5: stop di due settimane

Brutta notizia per tutti i fan di Adriano Celentano che in queste settimane si fossero appassionati alla messa in onda del nuovo show Adrian, trasmesso in prime time su Canale 5.

È notizia di queste ore, infatti, che sia lo show che il cartone di Celentano non saranno trasmessi per le prossime due settimane in prime time.

Entrambi, infatti, risultano sospesi dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per volere dello stesso artista.

L'indisposizione di Celentano è comunque intervenuta al momento opportuno, visto che il format, come sta a dimostrare il crollo dei dati di ascolto relativi alla messa in onda della seconda puntata, non sembra aver incontrato il gradimento del pubblico.

Da considerare la sospensione dello show Adrian come scusa per rivederne la formula o come anticipo per una sua definitiva cancellazione? Non resta che attendere per scoprirlo.