Xiaomi Mi 9T Pro è ora disponibile in Italia

Redmi K20 e Redmi K20 Pro sono stati presentati in Cina circa tre mesi fa. Xiaomi fin da subito aveva fatto capire che negli altri Paesi sarebbe arrivato solamente il Redmi K20 (con il nome di Xiaomi Mi 9T), ma non il Redmi K20 Pro.

E le cose, almeno in un primo momento, sono andate davvero così, visto che lo Xiaomi Mi 9T è stato annunciato circa 2 mesi fa. Oggi, però, dopo le conferme arrivate via social nel corso delle ultime settimane, è stato annunciato il lancio dello Xiaomi Mi 9T Pro anche in Italia.

Lo Xiaomi Mi 9T Pro è, come detto, la versione globale del Redmi K20 Pro e, quindi, non ci sono quasi differenze tra queste dispositivi.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi 9T Pro

Display: AMOLED, 6.39″, HDR, DC Dimming, vetro Corning Gorilla Glass 6

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6GB

Memoria interna: 128GB

Sistema operativo: Android 9 Pie con interfaccia personalizzata MIUI 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo/NFC

Fotocamera frontale: pop-up da 20MP, f/2.0

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 13MP + 8MP, teleobiettivo 2x), flash LED

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+ a 27 W Lettore di impronte digitali sotto il display di settima generazione, jack audio da 3.5 mm, Hi-Res Audio, Game Turbo 2.0