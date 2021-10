D Club, il servizio di comproprietà alberghiera del gruppo Domina regala una piacevole esperienza di relax e sport in Versilia nel weekend del 2 e 3 ottobre 2021, al Luxury Wellness Club, un salotto di benessere 4.0. riconosciuto dal CONI.

E’ un evento davvero piacevole, una ‘coccola’ perfetta per i soci D Club. Nella foto ecco Domina Zagarella, in Sicilia, una delle location che i soci possono scegliere per le loro vacanze.

Quello in Versilia non è un evento one shot. Nei prossimi mesi, gli appuntamenti come questo si susseguiranno. Come Domina, D Club significa infatti Happines in your free time, ovvero felicità nel tuo tempo libero, non solo durante le vacanze estive. Ai suoi Soci D Club offre servizi esclusivi, ovvero un mondo di coccole e relax da vivere non solo durante le vacanze estive, ma tutto l’anno: eventi di intrattenimento dedicati, convenzioni speciali con aziende nazionali e internazionali, personal traveller, iscrizione gratuita RCI, e molto altro ancora.

“Durante gli scorsi mesi, per colpa della pandemia, non siamo riusciti ad incontrare di persona tutti i nostri Soci, che sono tanti. Le nostre stutture sono sempre rimaste aperte, in Italia e nel mondo, ma non è stato un periodo facile”, racconta Paolo Della Volpe, direttore vendite di Domina Vacanze. “L’evento Wellness Experience è quindi anche un modo per presentare ai nostri Soci i servizi di nuovi partner e strutture nuove come Domina Borgo degli Ulivi, sul Lago di Garda”. L’appuntamento, pensato soprattutto per i tanti Soci toscani di D Club, è in realtà aperto anche ai Soci delle altre regioni.

In altre parole, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 al Luxury Wellness Club di Viareggio (LU) va in scena Wellness Experience, una due giorni di benessere e lifestyle dedicata ai Soci D Club che hanno voglia di regalarsi qualche ora di allenamento in una delle location più esclusive al mondo… e non solo a loro. Grazie ai tanti partner di questo esclusivo evento, Wellness Experience è un appuntamento da non perdere anche per chi preferisce semplicemente rilassarsi e pure per chi, non ancora Socio D Club, è interessato a a conoscere tutti i servizi di questa realtà d’eccellenza.

La location di Wellness Experience, il 2 e 3 ottobre a Viareggio, è senza dubbio unica: Luxury Wellness Club è un salotto di benessere 4.0. riconosciuto dal CONI. Creato da poco e gestito da Massimo Alparone, e gestito da Massimo Alparone, preparatore atletico ed esperto di benessere già Mr Universo Fitness che spesso vediamo su RaiDue, è già un punto di riferimento di chi vuol star bene con il proprio corpo. “Le macchine con cui ci si allena qui sono uniche al mondo, le ho progettate personalmente per massimizzare l’efficacia dell’allenamento”, spiega Massimo Alparone. “La consulenza personalizzata dei miei trainer fa il resto”.

E se prima e dopo l’allenamento bisogna bere ed alimentarsi in modo sano, non è affatto necessario sudare per godersi drink e food d’eccellenza creati per l’occasione con i diversi partner dell’evento. Infine, c’è spazio anche per chi ama guidare con un certo stile: la concessionaria Gino Auto offre infatti la possibilità di provare nuovi modelli BMW e MINI.

D Club Domina

https://domina.it/d-club/

Luxury Wellness Club

via Aurelia Nord 112 – Viareggio (LU)

http://www.luxurywellnessclub.it