Da Londra a New York, da Parigi a Tokyo, l’irish style conquista passerelle e showroom: dalla più antica fabbrica di candele del mondo alle giacche preferite da Kate Middleton.

Buyer e talent-scout di tutto il mondo a caccia di creazioni originali ed ecosostenibili potranno partecipare di persona o virtualmente al più importante show internazionale. Sotto le arcate settecentesche del RDS di Dublino e online 24/24, oltre 300 designers e artigiani espongono in anteprima il meglio della produzione irlandese di moda, gioielleria, fragranze, home&decor.

Dal 27 Febbraio al 2 Marzo 2022 va in scena Showcase Ireland, la principale fiera internazionale B2B del fashion & design made in Ireland. L’Irlanda con il 94% della popolazione vaccinata contro il Covid-19, dal 21 gennaio è tornata alla normalità. Così la 47° edizione è in presenza a Dublino, ma sarà anche accessibile da tutto il mondo grazie al format digitale Showcase Connect.

L’Irlanda è ricca di talenti creativi nell’artigianato artistico, nel design e nella moda. Per chi fa scouting di prodotti originali e di nicchia, Showcase Ireland è l’appuntamento da non perdere.

Buyer e giornalisti possono così visitare gli stand sotto le arcate settecentesche del RDS di Dublino oppure ritrovarsi nelle virtual showroom dove incontrare gli oltre 300 espositori dell’Irish design legato genius loci, sempre originale ed ecosostenibile.

Showcase Ireland è organizzata dal Design & Crafts Council of Ireland (DCCI) con il supporto di Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’Innovazione e il Trade, il 1° Venture Capital al mondo.

L’exhibition è cresciuta dal 1976 diventando il punto di riferimento per professionisti di tutto il mondo alla ricerca del meglio della produzione di moda, gioielleria, profumeria, home&decor made in Ireland. Il settore è l’ottavo per numero di addetti con un giro d’affari annuo di quasi 3 miliardi di euro.

Brian McGee, direttore dell’Enterprise e Market Development di DCCI, afferma: “Showcase Ireland è una fiera unica per mettere in contatto talent-scout di tutto il mondo con designer e maker irlandesi. A un mese dall’inaugurazione, le registrazioni di buyer sono il 65% in più rispetto al 2020, che è stato l'ultimo anno in cui l’evento si è tenuto in presenza. In particolare, stiamo registrando un grande interesse da Regno Unito, Canada, Stati Uniti”.



Showcase Connect è sempre aperta

Durante le quattro giornate sono attesi oltre 4 mila visitatori da 27 Paesi che potranno partecipare a conferenze, tavole rotonde, incontri dimostrativi, tour guidati presso designer che producono con originalità e rispetto per la natura.

Quest’anno, il nuovo marketplace digitale Showcase Connect sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Registrandosi alla piattaforma digitale si potrà sfogliare profili, cataloghi, video, fissare meeting one-to-one con gli espositori prima, durante e dopo l'evento. Infatti Showcase Connect si apre a San Valentino e si chiude il giorno di San Patrizio, quando si aprirà la nuova Showcase Community 365.



Fashion, Jewellery, Home&Fragrance

A Showcase Ireland espongono imprese dalla lunga tradizione, come Rathbornes, la più antica fabbrica di candele al mondo in attività dal 1488. Ma ci sono anche giovani designer, produttori di cosmetici biologici, stilisti che fissano i colori della brughiera in caldi tessuti di cachemire.

E si è proprio ispirata all’outfit irlandese la moda uomo e donna delle ultime sfilate. A Showcase Ireland sarà possibile apprezzare gli originali maglioni di Aran Woollen Mills, i tweed che Jack Murphy confeziona dal 1922, le tradizionali camicie in flanella di Lee Valley, gli stivali e le giacche di Dubarry, molto amate dalla duchessa di Cambridge Kate Middlelton.

Tradizione e moderno design caratterizzano la produzione di gioielli. L’antica tecnica degli orafi si ritrova nei gioielli celtici riprodotti ancora oggi da Boru Jewelry. Inclusione e sostenibilità ispirano le nuove generazioni: la designer Jenny Huston fondatrice di Edge Only ha creato una collezione genderless con anelli, pendenti e braccialetti, mentre sono coloratissimi e rigorosamente ricavati da materiali di recupero i bijoux di Rothlù, piccolo laboratorio sperduto nella campagna di Mayo.

Tra scogliere e paesaggi mozzafiato nella natura incontaminata, l’Irlanda produce fragranze e cosmetici di nicchia con caratteristiche uniche. Gli ingredienti naturali e purissimi, come alghe, torba, sale marino, vengono trattati impiegando le più avanzate tecnologie dando origine a prodotti biologici e innovativi al contempo, come la linea skin care di Ri Na Mara e di Nunaia, le fragranze unisex dell’oceano di Ines - Fragrances of Ireland e le essenze naturali di Brooke&Shoals e di Arona Natural Fragrance. L’Irlanda, infatti, è leader mondiale nella ricerca e sviluppo nel settore wellness e dermocosmesi naturali.

Tradizione e sostenibilità dettano legge anche nell’home decor con gli oggetti di Tippenary Crystal e le creazioni in peltro forgiate da Mullingar Pewter.



Per registrarsi a Showcase Connect:

https://lnkd.in/gmJ7RGpP