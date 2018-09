MotoGP 2018, ad Aragon nelle libere del venerdì il più veloce è Marquez. Seguono le Ducati

Una sessione a testa, questo il risultato delle libere della MotoGP di questo venerdì ad Aragon. In Fp1 si è avuto il dominio Ducati con le desmodroniche ufficiali e quelle del team Pramac che hanno fatto segnare i primi quattro tempi, con Dovizioso il più veloce con 1'48.020 e Marquez staccato di 8 decimi.

Nel pomeriggio, in FP2, arriva però la risposta della Honda con Marquez che ferma il cronometro sul tempo di 1'47.382. Le Ducati si devono "accontentare" delle posizioni di rimpiazzo con Lorenzo secondo a 138 millesimi e Dovizioso terzo, però a quasi mezzo secondo, lo stesso tempo dell'ottimo Cal Crutchlow, piazzatosi quarto con la sua Honda LCR.





