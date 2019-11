I ricercatori hanno scoperto un nuovo ceppo del virus dell'Hiv, da cui ha origine l'Aids. È la prima volta che accade da 19 anni a questa parte.

Il nuovo ceppo, chiamato Hiv-1 gruppo M, estremamente raro, è stato scoperto dalla multinazionale farmaceutica Abbott, che sul Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (JAIDS) ha pubblicato i risultati della ricerca condotta nell'ambito del programma Global Viral Surveillance, nato 25 anni fa per monitorare i virus dell’Hiv e dell’epatite.

Quello identificato dalla Abbott è il primo nuovo ceppo da quando nel 2000 sono state fissate le linee guida per la classificazione dei sottotipi ed è il decimo ceppo del gruppo M, responsabile del 90% dei 37,9 milioni di contagi a livello mondiale, in base ai dati dell'OMS.

In ogni caso, i protocolli medici in essere per il trattamento dell'Hiv sono comunque efficaci anche contro questo nuovo ceppo.