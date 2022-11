"Una vasta frana generata dalle forti precipitazioni che hanno interessato il sud dell’Italia e la Campania in particolare ha colpito, stamattina, il centro abitato di Casamicciola, nell’Isola di Ischia. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi - resi particolarmente complessi dalle condizioni metereologiche avverse - per la ricerca dei dispersi, le evacuazioni delle località a rischio e le attività di assistenza alla popolazione. Le operazioni, che hanno fino ad ora portato al ritrovamento di una donna deceduta, al ricovero di tre feriti e al salvataggio e alla messa in sicurezza di numerose persone, sono tutt’ora in corso e proseguiranno nel corso della notte per il raggiungimento di tutte le località isolate e la ricerca delle 11 persone che risultano ancora disperse. Il movimento franoso e i fenomeni alluvionali connessi alle intense piogge hanno inoltre causato danni significativi a edifici, viabilità e infrastrutture con l’interruzione in alcune zone dei servizi essenziali.Presso la Prefettura di Napoli sta operando il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presieduto dal Prefetto Claudio Palomba, cui hanno partecipato, nel corso della giornata, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente della Regione Campania e il Sindaco della Città metropolitana di Napoli, oltre ai Sindaci dei Comuni dell’Isola di Ischia e i rappresentanti di tutte le componenti e strutture operative a lavoro sul territorio. Alle riunioni del CCS hanno preso parte anche il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il Vice premier Antonio Tajani, il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e, in collegamento dal Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi.Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che ha seguito costantemente durante tutta la giornata l’evoluzione della situazione e degli interventi, ha raggiunto nel pomeriggio la sede operativa del Dipartimento della protezione civile e si è collegata con il CCS della Prefettura di Napoli per ricevere gli ultimi aggiornamenti «Rinnovo la nostra gratitudine nei confronti delle istituzioni, che si sono immediatamente mobilitate, e a tutti i soccorritori che stanno lavorando incessantemente per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo», ha dichiarato il Presidente Meloni a nome di tutto il Governo.Sono centinaia le unità di personale impiegate sull’isola e provenienti da tutta la Campania, tra vigili del fuoco, forze di polizia, forze armate, volontariato organizzato di protezione civile, servizio sanitario, comunità tecnico-scientifica e altre strutture operative, tutte coordinate presso il Centro Operativo Comunale (COC) attivato presso Casamicciola. A supporto delle autorità locali sono giunti sull’isola anche team del Dipartimento della protezione civile e della struttura regionale di protezione civile.Un prima area di accoglienza è stata allestita presso il Palazzetto dello Sport di Forio e albergatori e ristoratori dei diversi comuni hanno dato la loro disponibilità ad offrire accoglienza e pasti ai cittadini evacuati, che al momento sono circa 130 ma che potrebbero aumentare nel corso delle prossime ore".

Così ieri la Protezione Civile ieri ha riassunto quanto accaduto nella parte settentrionale dell'Isola d'Ischia a seguito della forte ondata di maltempo che ha provocato una frana che ha investito in particolar modo le località di Casamicciola e Lacco Ameno.



Proseguono incessanti le attività di ricerca dei dispersi, anche in mare...

🔴 #Ischia #Nubifragio, 150 #vigilidelfuoco impegnati nei soccorsi sull'isola. Nella clip il lavoro dei #sommozzatori al porto di Casamicciola per verificare l'eventuale presenza di dispersi nelle automobili trascinate in mare dall'ondata di fango [#27novembre 11:00] pic.twitter.com/HzeqqLeB8W — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 27, 2022

Questa, invece, una panoramica dell'area colpita...



Secondo quanto comunicato dalla prefettura di Napoli, il bilancio del nubifragio a Ischia è di un morto (una donna di 31 anni), 11 dispersi (appartenenti a 2 nuclei familiari ), 4 feriti e 167 sfollati. Una quindicina le abitazioni coinvolte dalla frana.





In corso, domenica, a Palazzo Chigi un Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza per l'isola d'Ischia .