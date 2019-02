Quanto costa una consulenza fatta da una web agency?

Hai mai sentito l'esigenza di affidare il lavoro che abitualmente svolgi da solo (e senza risultati...) ad una web agency?

Avrai più volte pensato al detto: "chi fa da sé fa per tre..", vero?

Dipende sempre dal tipo di lavoro e soprattutto dall'obiettivo che ti sei prefissato.

La web agency è un'azienda che offre ai propri clienti servizi web. Ma cosa sono e a cosa servono?

In breve, una buona web agency ha il compito di tradurre le strategie aziendali che normalmente vengono espletate "offline", utilizzando gli strumenti che offrono il web.

Sì... ma cosa vuol dire?

Immagino che ti sia trovato a pianificare una campagna di affissioni o di acquisto di spazi pubblicitari sui giornali. Bene.

Come tradurre tutto questo in chiave digitale?

Potresti partire dalla realizzazione di un sito web aziendale, per poi avviare una campagna SEO e una campagna di lead generation.

Parlo arabo? Ostrogoto?

Traducendo in termini pratici, il sito web è la piattaforma di atterraggio verso la quale puntare una campagna pubblicitaria per raccogliere contatti interessati; la campagna SEO è invece lo strumento che serve a posizionare contenuti sui principali motori di ricerca, Google in primis; la campagna di lead generation è invece uno strumento che serve, con azioni pubblicitarie specifiche, a intercettare persone che potrebbero essere interessate ai tuoi prodotti o servizi.

E sai qual'è la cosa più interessante?

Che puoi tracciare il tuo ritorno sull'investimento in maniera scientifica, a differenza della pubblicità tradizionale.

Una campagna di affissioni in strada quanti clienti ti porta? Sei sicuro che lo spazio che hai comprato sulla rivista X abbia davvero aiutato la tua azienda a crescere?

Te lo dico io, NO!

Con questo non voglio raccontarti che gli strumenti della pubblicità tradizionale siano da accantonare, anzi...

Voglio solo farti presente che con gli strumenti digitali puoi sapere esattamente se una campagna di acquisizione contatti ha raggiunto l'obiettivo che ti eri prefissato.

Quindi, tornando alla domanda iniziale....

Una consulenza fatta da una web agency può avere costi differenti a seconda del lavoro che c'è da fare. I servizi che un'agenzia web può offrirti, sono la diretta conseguenza della valutazione che viene fatta dopo un'attenta analisi del tuo mercato online.

Servizi web come mezzo per ottenere un fine, non fini a se stessi.



Contributo inviato da MDL Global