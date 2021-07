Giovedì 15 Luglio 2021 a Porto Rotondo (SS), dalle 18, sul Molo di Levante inaugura YC Fino Garden, una lounge terrace moderna, suggestiva, eclettica... Il gruppo C.F.E., a capo di questo progetto, punta sulla sapiente direzione artistica di Nello Simioli, per garantire un alto livello qualitativo della musica e delle performance live, davanti al mare più bello d'Europa, in un ambiente inimitabile.

YC Fino Garden è per questo una delle novità più attese per l'estate 2021 in Costa Smeralda. Questo nuovo spazio propone un concetto di Lounge Terrace di nuova generazione. Prima di tutto arriva la scenografia: YC Fino Garden è una location fantastica in cui ammirare uno dei tramonti più memorabili in Costa, sorseggiando champagne e ottimi cocktail.

YC Fino Garden non è un luogo semplice per godersi un Sunset Aperitif. Il progetto infatti mira a coinvolgere e intrattenere una clientela esigente, internazionale, attenta a ciò che beve, mangia e ascolta. Una volta entrati nel mondo di YC Fino Garden, le scelte saranno infinite. Che si tratti di sorseggiare un cocktail al bar, godersi il sunset con tanti «bites» da assaggiare, davanti a un mare memorabile, in un ambiente esclusivo.

La proposta gastronomica è incentrata sul pesce. Si potranno gustare cruditè di ogni genere, con il migliore pescato del giorno e pizza, per gli amanti di un classico italiano che mette d'accordo il mondo.

La musica, affidata alle sapiente direzione artistica di Nello Simioli, sarà eclettica e in linea con i migliori aperitif club di Ibiza, Miami e Saint Tropez. Non mancheranno performance dal vivo e art show internazionali. Dj resident del club è Andrea Gambardella, uno dei massimi esponenti del suono partenopeo, noto per essersi esibito nei migliori club e beach club di Capri, Ischia, Positano, Sorrento…. ma anche Londra e Parigi. Gambardella, riassumendo, è vero guru della musica di qualità.