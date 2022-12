Tra il 7 del 27 dicembre Circus beatclub, la disco di riferimento per chi a Brescia vuol muoversi a tempo con un certo stile propone ben 13 party tutti da ballare. 13 appuntamenti da non perdere in 20 giorni è un ritmo degno di Ibiza d'estate, non di Brescia a dicembre, ma ormai il ritmo è consolidato. E' infatti ormai una tradizione, per lo staff del Circus, proporre una quantità notevolissima di feste che si conclude subito prima di Capodanno, una festa che invece si può vivere con i propri amici altrove, magari lontano da Brescia...

Si comincia mercoledì 7 dicembre quindi. Per il party Panorama, appuntamento periodico ormai già piuttosto affermato nel panorama del divertimento serale e notturno cittadino, al mixer c'è PASQ, da sempre alfiere di un sound sofisticato ed internazionale. Con lui ecco DR. Space. Giovedì 8 dicembre ecco invece Rehab, con il suo sound hip hop ed elettronico. Al mixer ci sono Jay K ed O' Neill, che con il loro beat sanno far divertire chiunque.

Ed eccoci a venerdì 9/12: per il party Off Beat in console ci sono Mede e Gala, mentre Francesco Tomasi & Paolo Q si alternano alla voce. 10/12, ovvero di sabato notte, ecco CLAB con DR.Space e Gala al mixer, Brio e Francesco Tomasi al microfono.

E' ancora presto per parlare approfonditamente di tutti gli altri appuntamenti, ma iniziamo intanto a lasciare qui sotto un sorta di promemoria perfetto per ricordarsi la sostanza: finire il 2022 ballando sempre proprio una buona idea.



Tutti i party al Circus beatclub di Brescia dal 7 al 27 dicembre '22:

7/12 mercoledì: Panorama

8/12 giovedì Rehab: Jay K al mixer

9/12 venerdì Off Beat con: Mede e Gala al mixer, Francesco Tomasi & Paolo Q alla voce

10/12 sabato CLAB con DR.Space e Gala al mixer, Brio e Francesco Tomasi al microfono

15/12 giovedì Rehab: special guest Dj Soon (artista francese)

16/12 venerdì Off Beat Party a tema dedicato allo Studio 54. Al mixer Dader & ATCG

17/12 sabato CLAB. In console Dader & Mede. Alla voce Cire & Simo Loda

18/12 domenica Soleil @ Circus

22/12 giovedì Rehab: special guest Damianito (il dj del celebre rapper Salmo)

23/12 venerdì Off Beat Dr.Space al mixer con Dader; Paolo Q Toma al microfono

25/12 domenica: un classico, Natale con Vida Loca, top party pop & urban

26/12 lunedì Panorama Party con Hugel (top dj francese da quasi 6 milioni di ascoltatori al mese su Spotify, remixer di "Bella Ciao" di El Profesor, colonna sonora de La Casa di Carta)

27/12 Student Party con Ae Staff Winter in Wonderland





Circus Beatclub - Brescia

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

www.instagram.com/circusbeatclub/

www.circusbeatclub.com [email protected]

info +39 333 210 5400

aperto ogni giovedì (dal 13/10) venerdì, sabato, prefestivi ed eventi speciali

ingresso con consumazione ven. e sab. 15 euro; gio. 15 euro uomo, 10 donna