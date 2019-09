Forza Nuova in piazza dopo la chiusura delle pagine su Facebook

Il 21 settembre alle 17.30 Forza Nuova sarà in piazza per protestare contro il governo «di estrema sinistra e antinazionale».

«Ora, più che mai, è giunta l’ora che il popolo si riprenda ciò che è suo, la propria identità nazionalistica quale popolo sovrano, ed è per questo che, mettendo da parte ogni sigla politica ma radunandoci sotto un’unica bandiera, il tricolore, che alta sventolava orgogliosa in tempi passati scenderemo in tante piazze italiane con una manifestazione aperta a tutti coloro che vogliono lottare contro ogni forma illegittima di governo, contro ogni forma di censura e repressione prettamente ideologica».

L’invito di Forza Nuova è quindi quello di scendere in piazza senza vessilli politici, ma soltanto con il tricolore.