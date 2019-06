Ecco gli smartphone con fotocamera sotto il display mostrati da Oppo e Xiaomi. Saranno così gli smartphone del futuro?

Fino a pochi anni fa gli smartphone avevano bordi ben visibili ed in particolare quello superiore e quello inferiore molto pronunciati.

Poi arrivò Xiaomi con il Mi Mix che in pratica eliminava il bordo superiore e lanciava sul mercato uno smartphone tri-borderless.

Successivamente Apple portò il notch nel mondo degli smartphone (notch che nel corso del tempo è diventato sempre più piccolo).

Infine, in tempi più recenti, Oppo e Vivo hanno integrato la fotocamera in un sistema a scorrimento, mentre Huawei, Honor, Samsung ed altri produttori hanno inserito un foro nel display per ospitare la fotocamera frontale.

Tutte queste scelte sono state effettuate per realizzare smartphone con display sempre più ampi e bordi sempre più ridotti. Oggi, però, Oppo e Xiaomi hanno mostrato due smartphone che integrano la fotocamera sotto il display.

Con questa soluzione la fotocamera frontale è praticamente invisibile quando il display viene utilizzato per la visualizzazione dei contenuti multimediali, durante il normale utilizzo e fino a quando non si accede all'app fotocamera per scattare un selfie.

Sarà questa la soluzione definitiva per i "prossimi" smartphone?