Alle elezioni legislative in Russia, i nostalgici della falce e martello raddoppiano i voti e superano ampiamente il 20% con lo zampino di Navalny. Il partito del presidente Putin, Russia Unita, conserva la maggioranza assoluta ma, secondo le proiezioni, avrebbe perso quasi 100 seggi e non può più modificare la Costituzione da solo. Sorpresa "Nuovo Popolo", neonata formazione liberale che entra in Parlamento grazie al voto di protesta…

I nostalgici dell'Unione Sovietica hanno quasi raddoppiato i consensi alle elezioni legislative, passando dal 13% del 2016 e ora superano il 20%, in consultazioni caratterizzate da un nuovo minimo storico di affluenza: il 45,15% in tre giorni di urne aperte, con la possibilità di optare per il voto elettronico.



La riscossa della falce e martello

Dietro al boom della cara vecchia bandiera rossa c'è lo zampino di Alexei Navalny. Nella sua campagna per il "voto intelligente", la rete del dissidente incarcerato aveva invitato gli elettori a puntare sugli esponenti comunisti nei collegi uninominali, essendo quelli che avevano le maggiori probabilità di battere il candidato di Russia Unita, la sigla del presidente. Una spinta che ha dato la volata alla formazione di Gennadij Zjuganov che, complice un ricambio generazionale dei quadri, è riuscita a intercettare il malcontento popolare per un'economia in stagnazione e il voto di protesta contro una classe politica percepita come corrotta e inamovibile....

Il vice segretario del consiglio generale di Russia Unita, Yevgeny Revenko, ha rivendicato una "vittoria convincente". I numeri, però, sono impietosi. Con il 15% dei voti scrutinati, Russia Unita è data al 41,6%, una flessione di oltre 12 punti rispetto al 54,2% del 2016. Buona la performance nei collegi uninominali, dove viene decisa la metà dei parlamentari della Duma e il partito di Putin si sarebbe aggiudicato, secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale, 148 dei 225 scranni in palio.

Secondo le proiezioni, però, Russia Unita controllerà, nel complesso, appena 240 dei 450 seggi totali della Duma, ovvero 96 in meno rispetto ai 336 di oggi. La maggioranza assoluta c'è ma la "super maggioranza" dei due terzi appare lontanissima e servirebbe davvero una svolta clamorosa perché i risultati definitivi, che verranno diffusi in mattinata, raccontino una storia differente…

I Liberal-democratici, ovvero l'estrema destra di Vladimir Zirinovskij, scesi al 9% dal 13% del 2016, mentre la sinistra di Russia Giusta, stabile al 6%...

Infine il 'Nuovo Popolò, un neonato partito di ispirazione liberal-conservatrice che avrebbe superato la soglia di sbarramento del 5% con oltre il 7% dei voti. Se i dati provvisori verranno confermati, salirebbero così da quattro a cinque i partiti rappresentati in una Duma diventata decisamente più pluralista…?







Fonte, agi.it: "Rivoluzione russa, i comunisti strappano la "super maggioranza" a Putin

di Manlio Amelio, Prof. Anarchico che viene dal futuro!