Abbiamo fatto due chiacchiere con Gary Caos, dj producer bolognese conosciuto in tutto il mondo per la sua house.

La sua label, Casa Rossa, l'ha fondata nel 2009 e la sua musica la pubblica anche su colossi internazionali come Armada, Ultra, Ministry Of Sound, Universal StreetKing, HedKandi, EGO e tante altre… Tra i suoi remix più importanti c'è quello di Ray Charles – "Hit The Road Jack", mentre tra le sue collaborazioni spicca quella con un omonimo, il giamaicano Gary Nesta Pine, che ha interpretato "Love Love Love", un brano prodotto con Lopez.

"Il mio nuovo singolo invece l'ho prodotto con Kide (IT)", racconta Gary Caos. "Si chiama 'She Drives Me' ed è una cover di un brano pop ma decisamente sofisticato come "She Drives me Crazy" dei Fine Young Cannibals.

Anche in un periodo non facile come questo, l'energia di Gary si sente forte, nella sua musica e nei mille progetti che porta avanti.

"Forse sono anche un po' troppi, a volte me lo chiedo", racconta ridendo. "Ma credo molto nelle emozioni che nascono quando si condividono idee e musica. Ognuno può avere il suo pensiero, ma è quasi sempre unendoci agli altri che troviamo il vero successo", racconta. "Da più di 10 anni produco musica ad un buon livello e spesso suono all'estero, ma credo di poter crescere ancora molto… anche perché far divertire le persone è la cosa che mi dà più soddisfazione".

Non deve essere facile, soprattutto per un dj, questo lungo periodo di stop.Non poter fare serate è davvero difficile per chi come me vive del contatto con il pubblico… I primi mesi di riposo, per chi è sempre in giro per il mondo come me, sono stati positivi. Forse ne avevo pure bisogno. Ma adesso, dopo un anno complicato, le prospettive sono ancora meno chiare. E questa interruzione diventa ancora più difficile da gestire. Per fortuna l'energia non mi manca e sto ancora riuscendo ad incanalarla in modo positivo.

Ti vediamo spesso online a Party Virtuale… Il periodo di lockdown ha generato tante collaborazioni interessanti, tra cui appunto Party Virtuale. L'idea è di Franky Chiappinelli, che ha coinvolto tanti ragazzi in gamba e ha iniziato questo nuovo web format nel web poi sono poi entrato a far parte anche io. Nel tempo la trasmissione che è diventata anche un podcast radiofonico. Ci ha dato davvero grandi soddisfazioni. Facciamo gli stupidi, ma in un momento come questo credo sia importante non essere sempre seri… Per tutta l'estate, la sigla è stata "Love Love Love", un brano a cui tengo molto.

Stai facendo anche altro, a livello di radio e dintorni?Mi hanno coinvolto anche nel nuovo corso di una storica radio bolognese, Punto Radio, l'emittente lanciata da Vasco Rossi. Farò due ore dalle 10 a mezzanotte, due ore di musica da club. Sarà un programma poco parlato con tanti dj internazionali e non… e si chiamerà Punto Caos.



Chi ha voglia di continuare a sentire l'energia di Gary Caos può farlo alla pagina... bit.ly/GaryCaosIntervista