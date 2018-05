Ricordati di me di Vany C

In radio il singolo della giovane cantautrice siciliana.

E’ un reaggaeton “Ricordati di me” il brano presentato da Vany C all’anagrafe Vanessa Caramma. Un brano fresco e coinvolgente dalle evidenti ambientazioni estive. Dal classico stile recitativo e ritmo sincopato mette molto bene in evidenzia le diverse melodie d’appoggio che caratterizzano lo stile.





Sicuramente un brano solare che rimane nella memoria e che ci trascina in un mondo fatto di ritmi e colori.

Caramma Vanessa (Vany C Termini Imerese, 20/01/1992), è una cantautrice, musicista italiana.

Bambina prodigio, inizia a creare musica e parole all’età di 8 anni, portando con sé questa passione fino ad oggi. Dai 15 ai 17 anni collabora con la compagnia di Antonella Arancio, recitando nel musical Grease nel ruolo della protagonista del film (Sandy). Inizia anche a fare ospitate, feste di piazza e molte serate, nel frattempo frequenta anche accademie di canto. All’età di 18 anni decide di iniziare un percorso lavorativo con le navi di Costa Crociere fino ai 25 anni, con band, duo, trio etc. Studia in questi anni tutto il repertorio internazionale, in tutte le lingue, girando il mondo. Decide di abbandonare questo affascinate lavoro per cambiare ed iniziare un nuovo percorso discografico e radiofonico a partire da gennaio del 2018, collaborando con il maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d’orchestra Rai e Mediaset, compositore di colonne sonore ed arrangiatore.

Caratterizzata da una voce soul scrive il suo primo brano “Questo tempo” e subito dopo “Ricordati di me”.

https://www.facebook.com/helene.vanessacaramma