Gli uomini hanno tentato varie volte di individuare una data per la fine del mondo. L’Osservatorio Antiplagio, per esempio, ha elencato cinquanta previsioni fatte sulla fine dei tempi, dal Medioevo a oggi, senza che nulla accadesse, se non nella fantasia dei capi religiosi. "Alcuni presunti veggenti si sono perfino intestarditi, provando a indovinare la fine più di una volta, sino all’arrivo dell’unica vera fine: la loro”, scrive l'Osservatorio.

Wikipedia, nella versione inglese, ha stilato un elenco lungo ma incompleto di previsioni in cui il mondo doveva finire sotto i colpi degli eventi più variopinti: dalle guerre nucleari alle crisi finanziarie, passando per tempeste solari, pioggia di meteoriti, cataclismi naturali. Si tratta di almeno centosessanta casi, venti solo dal Duemila a oggi, in cui sono state divulgate, con molta convinzione e con tanta presunzione, profezie di carattere religioso.

Alcune di queste previsioni sono entrate nella storia. I mormoni, per esempio, predissero la fine del mondo nel 1848. Non successe niente. Ma i loro fedeli avevano già venduto casa e beni in attesa di andare in cielo. Non andarono da nessuna parte. Gli avventisti ci provarono nel 1874. Ma anche loro fallirono miseramente. I testimoni di Geova si avventurarono sei volte in previsioni escatologiche: 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, 2000. Da allora hanno smesso di menzionare date precise, pur sottolineando l'imminenza della fine dei tempi preannunciata da guerre, conflitti, pestilenze, calamità naturali e altro ancora.

Ma come mai gli esseri umani tendono a formulare e riformulare previsioni apocalittiche che poi si rivelano sbagliate? Lo psicologo sociale Leon Festinger definì questa abitudine dei capi religiosi di giustificare i propri fallimenti escatologici con la teoria della Dissonanza Cognitiva, secondo cui quando una persona si accorge che una situazione contrasta con le sue credenze, tende a mitigare la sconfitta aggiustando la situazione a modo suo.

Festinger osservò il comportamento di una setta religiosa la cui leader affermava di aver ricevuto un messaggio divino secondo cui il mondo sarebbe finito tramite una spaventosa inondazione e che solo i fedeli di quel gruppo si sarebbero salvati. Quando il giorno prefissato passò senza che succedesse un fico secco, per ammortizzare la delusione subita, la leader affermò di aver ricevuto un altro messaggio divino secondo cui il mondo si era salvato grazie alla fede mostra dai fedeli. Gli uomini avrebbero dovuto ringraziare i membri di quella setta se per adesso il genere umano era stata risparmiato.

Davanti alla nuova interpretazione, i fedeli si rallegrarono e la loro fede e il loro impegno nel fare proseliti furono incrementati. Eppure, molti membri del gruppo, pur di annunciare l'imminente inondazione, avevano perso il loro lavoro, rinunciando anche a opportunità di carriera, di successo o di farsi una famiglia pur di andare indietro ai deliri della leader.

Ce n'era abbastanza per svegliarsi dal sonno e capire di aver creduto a una farneticazione. Invece, per ammorbidire una dissonanza cognitiva che sarebbe stata dolorosa e insopportabile da accettare, quelle persone furono disposte a credere alla nuova versione della santona, rafforzando ancora di più la loro fede. Non si consideravano persone strane che avevano creduto a una idea bizzarra, ma si percepivano come "eroi" di un gruppo la cui fede avevano salvato il mondo, finendo per diventare più fanatici di prima.

Questo esempio dimostra il ruolo che gioca la Dissonanza Cognitiva in molti gruppi religiosi. Quelli che, malgrado le loro profezie vengano smentite con il tempo, rendendo giustizia alla massima cristiana secondo cui non spetta agli uomini stabilire tempi e modi di un evento fuori dalla loro portata, si ostinano a cercare una data per la fine del mondo, finendo inevitabilmente per dare i numeri. Ci si inventa storie improbabili che puntualmente porteranno le masse di credenti a investire il loro tempo, il loro denaro e le loro energie a seguire profezie apocalittiche tanto dubbie quanto cervellotiche.