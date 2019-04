Modus Dj: una primavera house con "Get it Right"

È uscito da poche ore, proprio per il suo 32esimo compleanno, su Irma Dancefloor "Get it Right", il nuovo singolo di Modus Dj. "E' un progetto fortemente voluto e in grado di esprimere il mio pensiero sulla società di oggi", racconta Modus Dj. "Irma è una storica etichetta italiana nata alla fine degli anni 80. Per me è motivo di orgoglio far parte di questa famiglia", conclude.

Come tutta la musica di Modus Dj è vicino alle radici della musica funky house… E come sempre, quando Milano si riempie di eventi quando arriva il Salone del Mobile, Modus Dj è tra protagonisti musicali della città, dei suoi eventi più "up". Ad aprile tra i luoghi in cui è console più spesso ci sono due degli hotel deluxe più frequentati all'ora dell'aperitivo e pure da chi ama vivere after dinner d'eccezione. Parliamo dell'Hotel Diana e del Principe di Savoia, dove la sua house music sofisticata è d'obbligo.

