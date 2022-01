La dottoressa Ileana Mortari, letterata e teologa, attraverso il suo libro, I Testimoni di Geova. Saggio critico sulla Watch Tower, offre una panoramica sociologica dei Movimenti Religiosi Alternativi, dentro cui rientrano appunto i Testimoni di Geova.

Mortari traccia un quadro dettagliato di questo movimento fondamentalista, partendo dalla struttura organizzativa che molti esperti, compresa una relazione della Commissione Europea, hanno definito settaria e che, secondo la Mortari, è studiata appositamente per manipolare i fedeli. Una struttura organizzativa, fortemente piramidale, in cui sono banditi il dissenso, le critiche, le opinioni divergenti, il pensiero individuale e dove la dittatura del Corpo Direttivo è praticamente assoluta, totalitaria, assolutistica.

La tesi di Mortari trova conferma anche da altri esperti che hanno paragonato i paradigmi culturali della religione dei Testimoni di Geova al romanzo distopico 1984 di George Orwell, dove viene descritta una dittatura nella quale vengono meccanicamente regolate l'informazione, il pensiero e la vita di tutti i membri della società. Un modus operandi tipico di molti culti alternativi, dove ai fedeli viene imposto come comportarsi in ogni istante della vita, sia pubblica sia privata, compresa la vita professionale, sociale, familiare e sessuale.

Secondo la Mortari, ogni Testimone di Geova viene seguito individualmente perché a poco a poco interiorizzi quanto gli viene detto così che arrivi a una sorta di “punto di non ritorno”, dopo il quale accetta acriticamente tutto e il contrario di tutto. Un esempio, stando ai critici, sono i trapianti di organi: prima concessi, poi vietati, poi di nuovo concessi, in un andirivieni dottrinale fatto passare per una non ben precisabile "luce progressiva", a cui i vertici dei Testimoni di Geova si appellano per giustificare ogni cambiamento dottrinale.

Un altro aspetto che caratterizza i Testimoni di Geova-secondo molti osservatori-sta nel fatto che i membri di questa religione, anche quando accettano un dialogo con persone che non appartengono alla loro fede, fanno continui riferimenti ai versetti biblici, spesso estrapolandoli da ogni contesto storico per supportare le proprie convinzioni, in una habitué che evidenzia negli adepti la cancellazione del pensiero concettuale per essere sostituito dal pensiero preconfezionato della Torre di Guardia.

Il libro, inoltre, sottolinea come ai Testimoni di Geova sia vietato, pena riprensioni e provvedimenti disciplinari, informarsi da altre fonti che non siano le fonti approvate dalla Watch Tower, la società religiosa dei Testimoni di Geova, e che quelli che disubbidiscono a questa direttiva vengono guardati con sospetto, emarginati dalle congregazioni e snobbati dagli altri confratelli, così da alimentare in loro un senso di colpa e di vergogna. Sentimenti largamente utilizzati per sottomettere la coscienza e impedire ogni libero pensiero.

Nel libro, la dottoressa Montari fa accenno anche alla psicologia che prevale presso i Testimoni di Geova. Una psicologia che ha una doppia faccia: da un lato molti vengono attratti nel periodo iniziale da un’entusiastica accoglienza (il noto “love bombing”) e dalle promesse di cose splendide, ma che spesso si rivelano illusorie; dall’altro i capi fanno leva sulla paura, sul terrore e sulle ambizioni di potere e di carriera che caratterizzano tutte le istituzioni umane. La cosiddetta tecnica del bastone e della carota: premi per chi ubbidisce, punizioni per chi osa agire in modo indipendente.

Nel libro non poteva mancare un accenno alla pratica, largamente usata dai Testimoni di Geova, dell'ostracismo, ovvero dell'isolamento, della discriminazione, del cordone sanitario e della morte sociale dei fuoriusciti, continuamente demonizzati e soggetti, spesso, al rinnegamento da parte degli stessi familiari, amici e parenti che sono ancora dentro il movimento. Una pratica che ha generato non pochi problemi sotto il profilo familiare e che ha sollevato anche interrogativi politici perché considerata una vera e propria violazione dei diritti umani, oltre che devastante dal punto di vista mentale.

L'autrice, infatti, definisce l’ostracismo un comportamento disumano, che però serve ad evitare molte “uscite” dalla congregazione. Questo perché i vertici della Watch Tower temono che un fuoriuscito possa riferire a un Testimone di Geova fatti compromettenti che rischiano di far traballare la fede di quest'ultimo, spingendolo alla defezione in una sorta di effetto domino che sarebbe rovinoso per il movimento.

Il libro continua sottolineando anche gli effetti psicologici che comporta l'uscita dal gruppo. Effetti che possono portare a uno sconvolgimento emotivo, caratterizzato dalla “sindrome da trauma post-setta”, come la definisce la psicologa Lorita Tinelli. Perché ci si ritrova in un mondo che prima veniva demonizzato. Ci sente sperduti, spaesati, privi delle più elementari capacità di reazione. Ci vuole tempo per disintossicarsi. Alcuni intraprendono percorsi di psicoterapia. C'è chi si sente così disperato-racconta l'autrice-da pensare al suicidio. Molti psicologi anti-setta consigliano ai fuoriusciti di dedicarsi alle proprie attività preferite, anche allo scopo di conoscere altre persone, visto che con l’uscita gli ex sono spesso stati tagliati fuori da tutto.