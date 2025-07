SBAM SBAM SUMMER è il nuovo singolo di Aurora Codazzi, un brano che promette di farci muovere a ritmo, con le onde del mare come musa ispiratrice.

Prodotta da Novalis Music (Novalis Edizioni Musicali e Starpoint International srl), la canzone sarà disponibile anche sul canale Youtube dell’etichetta riminese dal 12 luglio con il relativo videoclip (DL Multimedia Production-Regia & Editing: Davide Legni / DOP: Davide Adamo), solare e colorato, come questa estate 2025.

Nicola Autizi, l’autore principale di SBAM SBAM SUMMER, descrive così la sua “creatura”:

“E’ una vera e propria canzone estiva, molto fresca, ispirata alla voglia di mare e di divertimento. Il ballo e il sentimento sono alla base di quello che diventerà presto un vero e proprio tormentone estivo. Il titolo si ispira alle onde del mare, quando sbattono sulla battigia o sugli scogli“.

Aurora Codazzi racconta così il suo incontro con SBAM SBAM SUMMER:

“Appena ho ascoltato il brano, la mia prima reazione è stata: “CHE BOMBA”! Mi ha subito trasmesso un senso di leggerezza, felicità e libertà, proprio la sensazione tipica dell’estate. Essendo un’amante del mare, mi sono immediatamente immaginata a Riccione, in riva al mare, con le cuffie nelle orecchie e questa canzone in sottofondo. È uno di quei brani che ti fa venire voglia di ballare, sorridere e goderti il momento, senza pensieri. Mi ha ricordato anche i lunghi viaggi in macchina, quando sembra che la strada non finisca mai, ma poi parte una canzone alla radio come questa, e per due minuti tutto cambia: ti senti leggera, ti viene la voglia di cantare a squarciagola, con il finestrino abbassato e il vento tra i capelli. La prima volta che l’ho ascoltata ero in casa con la mia sorellina Azzurra (che ha nove anni): appena è partita la canzone, lei ha improvvisato un balletto ed è andata avanti per due ore a cantarla in loop. È una di quelle canzoni che ti entra in testa al primo ascolto e non ti molla più! SBAM SBAM SUMMER ha tutte le carte in regola per diventare una hit estiva: è un reggaeton fresco, orecchiabile, energico e pieno di vibrazioni positive. Di quelli che non ti stanchi mai di riascoltare!

Biografia

Aurora Codazzi, nata a Desio nel 2003, è cresciuta in una famiglia dove la musica è sempre stata al centro della vita. Figlia del celebre Omar Codazzi, ha iniziato a calcare i palchi sin da piccola, dimostrando subito una naturale predisposizione al canto. Nel 2015, ad appena 12 anni, ha inciso, insieme a Fiordaliso, il brano natalizio A CASA PER NATALE, presentato a I FATTI VOSTRI, storico programma televisivo su RAI 2, condotto da Giancarlo Magalli. Nel 2017, all’età di 14 anni, Aurora ha vinto insieme al padre il talent-show STANDING OVATION, su RAI 1, conquistando il pubblico con la loro forte complicità. Nel 2020, all’età di 17 anni, Aurora ha inciso un intero album, intitolato IO E TE, duettando con il papà Omar e interpretando canzoni nuove e famose cover italiane e internazionali. Nel 2021 esce il singolo ASÍ ME GUSTA in collaborazione con il cantante spagnolo Michael Chacón, noto per il successo internazionale LA BANANA. Nel frattempo Aurora inizia ad affiancare Omar nelle sue serate musicali, facendo esperienza sul campo e maturando artisticamente. Nel 2023 ha pubblicato il reggaeton Y SI FUERAS TU, in duetto con Samuele, cantante dell’orchestra, una canzone molto ballabile, che nelle serate live coinvolge sempre il pubblico. Nello stesso anno ha lanciato come solista il brano FRAGILE, presente nell’ultimo album di Omar, ma interpretato interamente da lei. FRAGILE è un brano profondo, dedicato a tutte le donne: racconta la forza nascosta dietro ogni fragilità, dando voce a quelle emozioni che spesso restano silenziose. Emblematica è la frase: "Io non sono una donna perfetta e per questo mi piaccio così…". Una ballata intensa, che unisce dolcezza e consapevolezza, con un messaggio potente di rispetto e valore. Nel 2024 è diventata ufficialmente la voce femminile della nuova band del padre Omar Codazzi, con cui ha inciso diverse canzoni, fra le quali BALLA BALLA AMORE, che tuttora è nel repertorio di tante orchestre e band. Nel suo percorso da solista, Aurora ha poi lanciato MA IO CHE NE SO (maggio 2024), un brano che racconta in modo leggero e ironico il passaggio all’età adulta, tra sogni, incertezze e desideri. Poi VIVERE FELICI (gennaio 2025), un inno alla felicità, all’amicizia e al potere positivo della musica. Ed ora Aurora ci propone questo SBAM SBAM SUMMER (luglio 2025), un tormentone estivo super radiofonico, fresco e leggero, perfetto per viaggi in macchina o giornate al mare.

I musicisti e i DJ possono già scaricare gratuitamente il testo, lo spartito, il play demo e la base musicale di SBAM SBAM SUMMER, sul sito www.novalis.it oppure a questo link di WE TRANSFER (valido un anno): https://we.tl/t-cAkAloetBx

Link utili:

Sito web: https://www.novalis.it

FB Aurora: https://www.facebook.com/aurora.codazzi.31

IG Aurora: https://www.instagram.com/auroracodazzi/?hl=it

TIK TOK Aurora: https://www.tiktok.com/@aurora.codazzi?_t=ZN-8xmtHbj8Uas&_r=1

Crediti:

Testo di Nicola Autizi

Musica di Nicola Autizi e Aurora Codazzi

Arrangiamenti: Nicola Autizi e Stefano Zago

Voce, mix e mastering: Stefano Zago presso “Omar Codazzi Studio Recording”

Segretaria di edizione: Sandra Bocchini / Make-up: Gaia Marchetti