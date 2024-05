Le recenti inchieste della magistratura dipingono un panorama desolante che vede le Regioni come epicentro della nuova corruzione politica. Dalle Alpi alla Sicilia, le cronache parlano di tangenti prese e date, di denaro pubblico speso per interessi personali, di una classe politica di opportunisti che ha ormai eletto la corruzione e il malaffare a sistema.

Un fenomeno reso ancora più grave se si considera che le Regioni detengono la gestione della sanità pubblica, diventata la nuova mangiatoia dei corrotti, come dimostrò lo scandalo di Formigoni. Con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: mancanza di macchinari e di personale, cure inadeguate, liste d'attesa così interminabili che prima di ricevere una visita sei già passato per l'obitorio.

Le sviolinate estere ai nostri mestieranti politici lasciamoli a chi non conosce la realtà italiana. Nel nostro Paese non esiste la destra e la sinistra. Non esistono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e compagnia bella. Esiste un solo partito bipartisan: quello delle mazzette. È un partito trasversale che non solo ruba ma- come disse l'ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo-nemmeno si vergogna di rubare. Basti pensare a Montaruli, ex sottosegretaria del governo Meloni, che condannata per peculato è uscita da Montecitorio per entrare alla Rai, dimostrando come nel nostro Paese si possa uscire dalla porta per rientrare dalla finestra.

Ci troviamo davanti a una Tangentopoli a macchia di leopardo. Un malaffare che anziché passare per il governo centrale passa soprattutto per le Regioni, dove si concentrano maggiormente le risorse e dove è più facile allungare le mani, indipendentemente se sei di destra, di centro o di sinistra. Quando si tratta di rubare non esiste colore politico. Un malcostume tollerato perfino dai cittadini che nemmeno si indignano più davanti ai politici condannati.

Le numerose inchieste che dall’inizio dell’anno colpiscono un Paese famoso nel mondo per essere la patria dei mafiosi sono la dimostrazione che la corruzione politica si è fatta sistema. E poco importa se da anni si parla di abolire le Regioni perché considerate centri di spesa eccessive e luoghi di spartizione del denaro pubblico lontano dai riflettori, poiché non solo le Regioni non sono state abolite, ma con l'autonomia regionale l'Italia diventerà quella “pura espressione geografica”, come disse Metternich, dove i corrotti banchetteranno alla luce del sole, con il popolo italiano costretto ad assistere ormai rassegnato.