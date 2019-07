Lifeworld Festival a Rovetta, in console Cristian Marchi, EDMMARO, Sunstars, Dj Naike

A Rovetta (BG) venerdì 26 luglio prende vita Lifeworld, uno dei festival più hot dell'estate nel Nord Italia. La sesta edizione di questo festival, un one eventi perfetto per scatenarsi ballando a ritmo di musica che mette sempre il sorriso scalderà a suon di ritmo la Val Seriana. Lifeworld prende vita in una location mozzafiato immersa nel verde della valle, una location che fa da teatro a un evento ormai rodato organizzato ancora da DV Connection. Lifeworld infatti da ben sei anni fa ballare la provincia di Bergamo e non solo coinvolgendo migliaia di ragazzi.

Il 26 luglio 2019 sul palco si alternano tanti top dj:

C'è Cristian Marchi, uno dei dj simbolo della scena italiana da sempre. Le sue tracce ed i suoi remix, sempre contraddistinti da un'energia contagiosa, sono supportate dai dj, dalle radio e dalle tv musicali di tutto il mondo! Protagonista della scena clubbing internazionale da oltre 10 anni, il suo "perfect mix" rappresenta un suono pulito e potente che mette insieme tutti i colori della musica house (future, electro, progressive).

Sul palco di Lifeworld va anche Dj Naike, una delle dj girl italiane più richieste. Eclettica dj e producer internazionale nata a Brescia, Naike ha inizato la sua carriera nello show biz come modella, è italiana ma un pizzico di sangue russo nelle vene. Laureata in lingue straniere a Milano (parla inglese, tedesco, francese) suona spesso, oltre che in Italia, anche in Italia, Svizzera, Francia e Spagna.

Non manca a Lifeworld 2019, il 26 luglio in Val Seriana, EDMMARO. E' il condottiero italiano dell'edm, l'incarnazione di un sogno neomelodico che fonde i sound più attuali della musica elettronica con la tradizione musicale italiana. Cosa accomuna Renato Zero e i Major Lazer, Rino Gaetano e Skrillex? La mano di EDMMARO, che si nasconde dietro una maschera da Hardwell...

Suonano a Lifeworld anche i Sunstars, un trio di giovani ragazzi parmigiani (Alberto, Andrea e Luigi) che è davvero una delle realtà più promettenti della scena musicale elettronica italiana. In soli tre anni di attività hanno pubblicato musica su label come Ultra Music, Protocol Recordings, Revealed Recordings, Armada Music, Wall Recordings e Spinnin' Records...

Completano il line up di Lifeworld, in programma il 26 luglio 2019 a Rovetta, LMC, Pazzini Dj, Teo Sartori, Riki Paldi, Joe Balo e Luis. Alla voce c'è invece Robbie Dox. Come se non bastasse il programma di Lifeworld 2019 si arricchisce anche di Face2Face Party, uno degli appuntamenti in maggior crescita a Bergamo e non solo. Nato nel 2008, Face2Face è decisamente da non perdere.





Questo il programma nel dettaglio:

20.00 Apertura Lifeworld 2019

20.15 Streed food area

20.30 Apertura Main Stage

22.00 Face2Face Party

00.00 Apertura indoor stage

4.00 Closing Main stage

5.00 Closing indoor stage

info 349.4410654

26/7 LifeWorld @ Rovetta (BG)

c/o Life Club - via Vogno 7 - Rovetta

Evento Facebook con tutti i dettagli (orari, prezzi, etc)

https://www.facebook.com/events/2273946739586555/

https://www.facebook.com/Lifeworld2/