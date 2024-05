Il caso di Emanuela Orlandi è stato ed è tuttora un classico esempio di mala giornalismo. Un fenomeno che non tiene conto del fatto che le indagini giudiziarie richiedono silenzio e non baccano. Per quanto sulla sparizione della giovane cittadina vaticana si siano avventurati schiere di giornalisti, resta l'unico il fatto certo che nessuno di loro ha risolto il caso. Al contrario, hanno contribuito solo a creare confusione intorno a una vicenda che avrebbe tutto da guadagnare con la riservatezza.

Questo però i media non lo sanno e pur di attirare lettori e telespettatori pubblicano qualsiasi notizia che riguardi la sparizione della studentessa di musica, trasformato in un romanzone dalle infinite puntate. E' da 1983, ovvero da quanto della ragazza di persero le tracce sul Corso Rinascimento, che stampa e televisione fanno a gare a chi le spara più grosse, seguendo piste suggestive che saranno buone per intrattenere un pubblico malato di misteri, ma che di certo non servono ad approdare a una verità che potrebbe essere drammaticamente più semplice di quanto finora raccontato.

Con la scusa di informare il cittadino, i media non si accorgono di disinformarlo. La tendenza a pubblicare notizie senza prima sottoporle a delle verifiche, finendo per ostacolare le indagini degli inquirenti, aveva urtato anche Margherita Gerunda, la prima pm a occuparsi del caso Orlandi che, dopo l'incomprensibile appello del papa, aveva chiesto inutilmente il silenzio stampa sulla indagini. Fu lei stesso a dichiararlo in una intervista: “I media erano scatenati e davano continuamente notizie del tutto prive di riscontro. Erano notizie che, obiettivamente, creavano confusione e nuocevano alle indagini”.

Gerunda sottolineò anche i danni che il malagiornalismo stava sortendo sull'inchiesta: “Se non ci fosse stato questo assedio le indagini avrebbero potuto avere un qualche esito tempestivo. Lo dico sulla base della mia esperienza, che all’epoca era già notevole. Interpretai il mio essere tolta dal caso Orlandi come la volontà di assecondare i clamori e sposare in pieno la pista del rapimento politico. Direi che oggi non è cambiato nulla. Con continui colpi di scena uno meno credibile dell’altro si vuole evitare che i magistrati possano lavorare senza intralci su piste non di fantasia”.

Margherita Gerunda, ormai passata a miglior vita, rimase sempre convinta che Emanuela Orlandi la sera del 22 giugno 1983 fu stuprata e uccisa o comunque morta in seguito alle sevizie dopo essere stata attirata in una trappola da qualcuno che la ragazza conosceva bene e di cui si fidava. Magari lo stesso che le aveva proposto il lavoro di promotrice dell'Avon. Non fu creduta e fu sostituita da altri magistrati che si misero a indagare in mezzo a una marasma mediatico che spalancò le porte a un esercito di mitomani che hanno fatto perdere solo tempo prezioso ai magistrati e denaro ai contribuenti italiani.

Non aveva tutti i torti il procuratore vaticano Alessandro Diddi nel definirsi ostile alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta. Non perché timoroso di chissà quale oscura verità potesse scoprire, ma perché consapevole che l'iniziativa del Parlamento potesse creare altra confusione mediatica, intossicando le indagini della Procura Vaticane e di quella italiana e mettendo in piedi un quarto processo: il processo mediatico. Un processo il cui tribunale non è composto dai giudici ma dal popolo del web che senza nemmeno conoscere i fatti del caso Orlandi sputano sentenze ed emettono condanne.

E infatti, proprio come ai tempi di Gerunda, stampa e televisione si sono di nuovo scatenati intorno al caso Orlandi, divulgando notizie a raffica senza nemmeno accertarsi se queste notizie sia vere o delle bufale. Quello che conta è catturare lettori e telespettatori. I giornalisti si stanno rivelando un ostacolo alla ricerca della verità, perché si avventurano in piste soggettive e spesso suggestive. Gianlugi Nuzzi parla di ricatto al Vaticano; Federica Sciarelli si è focalizzata sul rapimento malavitoso; Emiliano Fittipaldi non si schioda più dalla pista londinese; Rossella Pera è ossessionata dalle orge vaticane; Pino Nicotri è ormai ancorato sulla pista familiare; Ferruccio Pinotti, forse sulla scia dei film di Alfred Hitchcock, parla della "ragazza che sapeva troppo". Cosa sapesse una ragazzina di 15 anni forse un domani ce lo spiegherà. Questi sono solo alcuni degli esempi di giornalisti che battono sentieri che finora hanno portato solo a perdersi nel porto delle nebbie.

La cosa grottesca è ognuno di loro è convinto di avere la verità in tasca, finendo per screditare gli altri colleghi, ritenendoli inaffidabili e inattendibili. Peccato però che Emanuela Orlandi sia sparita nel lontano 1983 e che dopo anni e anni di inchieste giornalistiche nessuno di loro sia approdato a qualcosa. Peccato che tutti questi giornalisti che gareggiano a chi ce l'ha più lungo, alla fine siano rimasti inchiodati tutti al 22 giugno 1983, senza che nessuno di loro abbia fatti mezzo passo in avanti verso la verità.