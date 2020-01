Vista la classifica, gli incontri che vedono impegnate le squadre di testa nelle ultime due giornate di Serie A sembrano quasi frutto di un sapiente lavoro di sceneggiatura. Infatti, la penultima giornata sembra regalare a Lazio e Roma la possibilità, vincendo i non difficili match che le vedono impegnate rispettivamente contro Brescia e Torino, sia di poter accorciare il distacco da Inter e Juventus che guidano la classifica, sia di poter aumentare il distacco dalle inseguitrici, limitando la lotta scudetto a sole quattro squadre.

Ma rimanendo alla prossima giornata, la 18esima che si disputerà tra il 5 ed il 6 gennaio, l'incontro clou sarà quello di lunedì che si giocherà al San Paolo alle 20:45, tra Napoli ed Inter, con gli azzurri alla disperata ricerca di risultati per recuperare un distacco in classifica a cui da tempo non erano abituati.

Dalla parte del Napoli vi sono però le statistiche, con l'ultima vittoria in trasferta per l’Inter che è datata ottobre 1997: da allora il Napoli ha vinto 9 incontri pareggiandone 4.

Ma negli ultimi tempi l'Inter sembra aver cambiato pelle, visto che ha perso solo una delle ultime 13 gare giocate in trasferta, ottenendo 10 vittorie e 2 pareggi, anche se la sola sconfitta subita è stata proprio quella per 1-4 a Napoli, la scorsa stagione.

Però, non va dimenticato che l'Inter ha dalla sua parte Romelu Lukaku che in trasferta ha segnato 8 gol nelle sue prime 8 gare giocate fuori casa in Serie A.

Chi tra le due squadre inizierà al meglio il 2020?