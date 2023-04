E' una primavera '23 piena di musica per il dj producer Mark Donato. Continua ad esempio la massiccia presenza di suoi unofficialremix in Radio Italia Party, il programma condotto da Paoletta e Luca Camorcia, due degli speaker più stimati del panorama italiano, mentre presto partirà il suo programma radiofonico "Mark Donato On Air, diffuso su House Club Set, una importante piattaforma radiofonica, anche all'estero. "Il mio radioshow sarà incentrato sulle produzioni italiane. Credo che per noi artisti ci sia la necessità di fare squadra", spiega Mark Donato. "Per me poi è anche una scelta artistica: amo e propongo da sempre produzioni italiane". Non è tutto: c'è "Control", una traccia decisamente ipnotica uscita da pochi giorni su Isavis Records e ci sono pure diverse serate, la domenica, all'ora dell'aperitivo… le segnaleremo presto qui nei dettagli.



Chi è Mark Donato

Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Alexandra" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la musica proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.