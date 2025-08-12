Gli stabilimenti balneari di questa estate 2025 sono lo specchio di un’Italia che fatica. Ombrelloni chiusi, lettini vuoti, presenze in calo del 15%, raccontano la difficoltà di tante famiglie nel permettersi una semplice giornata al mare.

Chi vive di stipendio fisso, spesso segnato da quel passaggio traumatico dalla Lira all’Euro che ha dimezzato il potere d’acquisto, non può più spendere 50 o 70 euro per un ombrellone e due lettini. La scelta obbligata è quella delle spiagge libere o, peggio, quella di rinunciare alle vacanze.

Il problema è sempre lo stesso: stipendi da fame e prezzi alle stelle. Un dramma che colpisce soprattutto il ceto medio, quella vasta fascia di lavoratori che, dopo decenni di sacrifici, si ritrova a dover lavorare fino a 70 anni per sperare in una pensione da quattro soldi, incapace di garantire una vecchiaia dignitosa. Questo ceto medio, che per anni ha sostenuto l’economia italiana, è oggi schiacciato da un sistema che ingrassa chi specula alle sue spalle, scaricando il conto più salato su pensionati e lavoratori dipendenti.

Ma mentre questa Italia tira la cinghia, ce n’è un’altra che banchetta. Le grandi banche italiane, solo nei primi tre mesi del 2025, hanno realizzato utili per 15,5 miliardi di euro, con una crescita del 13,5% rispetto all’anno precedente. Tra il 2018 e il 2024, i loro profitti hanno raggiunto la cifra impressionante di 162 miliardi di euro, senza che nessun governo abbia avuto il coraggio di imporre una tassa sugli extraprofitti. Nel frattempo, i salari reali degli italiani sono calati dell’11%.

Non solo le banche prosperano. Le multinazionali incassano enormi guadagni, spesso grazie a meccanismi di evasione ed elusione fiscale che ogni anno sottraggono allo Stato oltre 100 miliardi di euro. Questi soldi non ritornano nelle tasche di chi lavora, né finanziano politiche sociali o infrastrutture, ma arricchiscono una minoranza protetta. Gli stipendi d’oro, i benefit esagerati e la vita da nababbo di pochi eletti si stagliano come un’enorme ingiustizia sociale in un Paese dove la maggioranza lotta per arrivare a fine mese.

In questo quadro, il ceto medio è il vero grande sconfitto: costretto a lavorare più a lungo, con meno diritti, e con la prospettiva di una pensione che non basterà a garantire una vita dignitosa dopo il lavoro. Una situazione inaccettabile che mina la coesione sociale e la fiducia nel futuro.

Serve uno "Sblocca Stipendi" che restituisca dignità al lavoro, ma serve anche una riforma fiscale coraggiosa che colpisca davvero i grandi patrimoni, le banche, le multinazionali e gli evasori fiscali, redistribuendo le risorse in modo equo. Lo Stato deve smettere di favorire chi specula e iniziare a sostenere chi produce e vive con il proprio lavoro.

Se Palazzo Chigi continua a ignorare i problemi reali della maggioranza degli italiani, sarà sempre più difficile costruire un Paese giusto e sostenibile. Perché un’Italia che lascia il ceto medio a faticare fino a tarda età, mentre una ristretta élite ingrassa sulle disuguaglianze, è un’Italia destinata a perdere.

La sfida è urgente e chiara: ridare dignità agli stipendi, garantire pensioni degne, combattere evasione ed elusione, e imporre giustizia fiscale. Solo così potremo sperare in un futuro in cui tutti possano godere dei frutti del proprio lavoro, senza più dover scegliere tra una visita medica o rinunciare ad una giornata al mare!