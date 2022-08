A Palermo e Perugia, che da alcuni giorni secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute sono le città più "calde" d'Italia, venerdì si aggiungerà anche Roma.

Le ondate di calore, come spiega il ministero della Salute, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per tale motivo, per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, ogni anno da maggio a settembre il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Con la nuova ondata di calore, prevista tra giovedì e venerdì, sono in aumento i bollini arancioni (rischio salute solo per i più fragili) che venerdì verranno assegnati a Milano, Torino, Firenze, Venezia. A parte Palermo, le città di mare sono meno colpite da quest'ondata, forse per la maggiore ventilazione, e vengono tutte indicate con il giallo.