F1, in Spagna doppietta Mercedes con Hamilton primo e Bottas secondo

Doppietta Mercedes nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 che si è disputato sul circuito di Barcellona. E naturalmente a vincere è stato Lewis Hamilton che, stavolta, per tagliare per primo il traguardo, non ha avuto bisogno di ricorrere al supporto della buona sorte.

Hamilton ha controllato la gara fin dall'inizio. Gara che ha visto subito l'ingresso della safety car per un incidente provocato dalla Haas di Grosjean che, andato largo in curva, non ha alzato il piede dall'acceleratore provocando un testa coda della sua vettura che è così tornata in pista, oltretutto nascosta dalla nebbia provocata dal fumo delle gomme, facendosi tamponare dalla Renault di Nico Hulkenberg e dalla Toro Rosso di Pierre Gasly. Tutti e tre fuori!

Come già detto, Hamilton ha mantenuto il controllo della corsa per tutta la sua durata, senza mai doversi preoccupare per l'esito finale, finendo a 20 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Bottas. Sul terzo gradino del podio si è piazzata la Red Bull di Verstappen che ha preceduto di quasi un secondo la Ferrari di Vettel.

Il pilota della Red Bull, ritardando il più possibile il cambio gomme, in attesa di una possibile pioggia che avrebbe alterato le sorti della gara con gran parte dei piloti delle prime posizioni che avevano già sostituito i pneumatici, per alcuni giri ha condotto la corsa in testa.

L'altra Red Bull, quella di Ricciardo si è piazzata quinta con un distacco di 50 secondi dal primo, mentre la Haas si è assicurata un brillante sesto posto con Kevin Magnussen. Gli spagnoli Sainz e Alonso, rispettivamente su Renault e McLaren, si sono piazzati settimo e ottavo, mentre si è aggiudicato il nono posto Leclerc su Sauber ed il decimo Sergio Perez su Force India.

Raikkonen si è dovuto ritirare al 25esimo giro per una perdita di potenza della sua Ferrari, lo stesso problema riscontrato nelle libere.

Il prossimo appuntamento è a Monte Carlo per domenica 27 maggio, con partenza alle 15:10.