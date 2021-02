Siamo ormai vicini alla primavera... e regalarsi una "fuga" al caldo non è più un sogno. Dal 27 marzo c'è la possibilità di partire con voli charter da tutta Italia per il Mar Rosso. La formula è 'Vacanze sicuri', ideata da Domina Coral Bay, resort deluxe con 1.8 km di spiaggia ed 8 hotel diversi a Sharm El Sheikh, sul Mar Rosso. Domina Coral Bay dista appena 3 ore di volo da Roma e 4 da Milano.

'Vacanze sicuri' by Domina Coral Bay è una formula che mette al centro la serenità di chi prenota in epoca Covid: flessibilità e tranquillità, in fase di prenotazione... e soprattutto durante il soggiorno, in una paese come l'Egitto in cui il Covid-19 sta creando problemi di molto minori rispetto all'Europa.

Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh, in Egitto, sul Mar Rosso, è un immenso resort italiano, uno dei più grandi al mondo (oltre 1,2 milioni di mq e circa 2.500 camere). Dà lavoro a 1500 persone, tra cui molti manager italiani. Non ha mai chiuso ed è frequentato da turisti di tutto il mondo.

Il Domina Coral Bay è in Egitto, ma è anche una grande isola felice, un vero paradiso a poche ore di volo dall'Italia. Si sviluppa su una spiaggia privata lunghissima (1.8 km), ed al suo interno si trova di tutto: 8 alberghi, 3 ristoranti a Buffet, 7 ristoranti à la carte, 3 ristoranti sulla spiaggia, un Beach Club, un Casinò, l'unico Diving Center con molo privato di tutta Sharm, la più grande SPA di tutto il Sinai e moltissimo altro.

