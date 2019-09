Finalmente, il Samsung Galaxy Fold sarà disponibile in Corea e poi in Europa. Ma...

Dopo mesi di attesa è arrivata la notizia che tutti aspettavamo: il Samsung Galaxy Fold potrà essere acquistato in Corea e nel corso delle prossime settimane anche in Europa e Stati Uniti.

Il Galaxy Fold è il primo smartphone pieghevole di Samsung ed uno dei primi ad essere annunciati (insieme al Huawei Mate X ed al Royole Flexpai, il meno conosciuto, ma l'unico commercializzato fin dal suo annuncio).

La commercializzazione del Samsung Galaxy Fold era prevista per il mese di maggio di quest'anno (in Europa) e tutto sembrava andare liscio, ma poi ci sono stati alcuni problemi messi in luce dalla stampa che doveva recensire il prodotto a pochi giorni dal lancio.

Ora, come detto, stanno per partire le vendite, anche se in Italia il Galaxy Fold non sarà, almeno ufficialmente, distribuito. In Europa sarà acquistabile solo nel Regno Unito, in Germania e in Francia.