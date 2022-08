Meglio essere chiari, perché qui c'è gente che confonde certe informazioni come attacchi personali contro la loro organizzazione religiosa. L'articolo sull'impero economico della Watch Tower non l'ho pubblicato per screditare la società dei testimoni di Geova, ma per informare il pubblico circa gli affari di un movimento che da anni parla dell'amore del denaro come la "radice di tutti i mali" e poi su quella radice fonda aziende che non c'entrano proprio nulla con la fede.

Diceva il cardinale Paul Marcinkus, allora presidente dello Ior, che la Chiesa Cattolica, con oltre un miliardo di credenti, non può andare avanti solo con i "Paternoster". E aveva ragione. Se non fosse che sui conti dello Ior transitavano spesso soldi di dubbia provenienza. Trovo quindi che non ci sia nulla di male se anche la Watch Tower necessiti di soldi per mandare avanti il proprio culto. Quello che trovo poco corretto è che questa continua raccolta di denaro venga fatta passare per donazioni elargite a Dio, non alla Watch Tower, quando invece sono soldi che finiscono nelle tasche di uomini che non sai mai come li spendono, soprattutto quando non pubblicano bilanci.

Mi sembra che ci sia qualcosa di parecchio scorretto nell'usare la credulità e, spesso, l'ingenuità dei fedeli per mettere le mani nelle loro tasche e creare imperi economici che tutto sono tranne che cristiani. Nell'articolo "quando la fede diventa un business" ho già menzionato l'ipocrisia e lo sciacallaggio di certi capi religiosi che hanno intravisto nella religione la gallina dalle uova d'oro. Nulla vieta a membro di una religione di devolvere i suoi beni a favore del suo gruppo. Purché queste donazioni non siano dettate dal condizionamento mentale cui sono sottoposti i fedeli che, credendo in false promesse e in finte prospettive, continuano a contribuire per mantenere in piedi una farsa.

Poi, per quel che mi riguarda, queste persone possono donare tutto quello che vogliono alla Watch Tower: i loro soldi, le loro case, le loro ville, i loro aerei, i loro cani, i loro gatti. Non me ne frega niente, perché a me non entra e non esce nulla dalle mie tasche. E con questo spero di essere stato chiaro.