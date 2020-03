Scialpi e Scarlett – Pregherei



A trent’anni di distanza, abbiamo ormai ricordato quasi tutta l’estate da ballare del 1988. Quando l’estate finiva e iniziava settembre, la sigla finale dell’estate era sempre la serata finale del Festivalbar, con Vittorio Salvetti che premiava le canzoni che avevano caratterizzato quell’estate. Nel 1988 il premio andò a una coppia di grandissimi artisti e a una canzone meravigliosa. “Pregherei” era, ed è tuttora, una canzone stupenda, che comunica sentimenti che vanno ben oltre il testo e la musica. Scialpi e Scarlett riuscirono a portare questa canzone ancora più in alto. Non soltanto con le loro bellissime voci, ma anche con interpretazioni che definire perfette è perfino riduttivo. Bellissimi, bravissimi, con il romanticismo giusto per interpretare questa canzone fantastica. Fino al colpo di scena finale, questa vittoria celebrata in abiti nuziali.

Scialpi era nel pieno della sua carriera (che peraltro non si è mai interrotta fino a oggi), e dopo i grandissimi successi di “Rocking rolling”, “Cigarettes and coffee“, “No east no west“, si confermava ora come uno dei più amati cantanti italiani. Scarlett, bellissima, ci aveva fatto conoscere le sua voce facendo la corista negli album dei Living in a box e dei Kissing the Pink, ed ora si proponeva come una voce e una interprete di livello assoluto.

Scarlett era ed è una donna fortissima, che ha saputo reagire con grandissima dignità e coraggio a un destino che, nel 1995, le riservò un tragico incidente stradale nei pressi del Colosseo. Benché andasse pianissimo, perse l’uso delle gambe e la ripresa fu durissima. Da allora Scarlett è comunque apparsa per incoraggiare col suo esempio, e con la sua bellissima voce, le persone che soffrono e che stanno perdendo la speranza.

Ecco, io penso che “Pregherei”, per tutti questi motivi, sia davvero una canzone senza tempo, sempre attuale, sempre bellissima, sempre emozionante. Una canzone che fa sempre bene riascoltare, grazie alle bellissime voci di Scialpi e Scarlett, due grandissimi, grandissimi artisti.

Prendi il mio nome lei mi chiama amore ormai

Portati via tutti i gioielli miei

Con i capelli miei io mi rivestirò

Vivrò di quei sogni che lui mi darà

#Pregherei #Scialpi #Scarlett